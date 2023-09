Nikki Nicole, Emilia, Maria Becerra, Kazoo e Lali insieme in una collaborazione? | Los 40 Urbano

Chiunque pensi all’empowerment, all’Argentina e al successo, vengono in mente i nomi di questi cinque artisti. Nikki Nicole, Maria Becerra, Emily, cazzu E Lali Hanno plasmato il prima e il dopo della scena musicale urbana, non solo a livello nazionale, ma anche in tutto il mondo. Le sue canzoni accumulano milioni di stream sulle piattaforme digitali.

Va bene allora. Come reagireste se vi dicessimo che esiste la possibilità di ascoltarli insieme nella stessa canzone? Sì, avete letto bene. Questo è ciò che ci ha detto Nikki Nicole in un’intervista pubblicata dall’account @fue.viral. L’artista reagisce al commento di una fan che ha espresso il desiderio che questa collaborazione diventi realtà.

Il traduttore ha risposto: “Sarei confuso. Penso la stessa cosa. In realtà, Amy e io ne abbiamo parlato come ‘E se facessimo tutti una canzone?’ “Sarà fantastico”. Quindi, fai attenzione là fuori. A spirito.

Come previsto, le sue parole non hanno tardato a rivoluzionare i fan di questi cinque artisti che non avevano ancora immaginato la possibilità che questa unione musicale diventasse realtà. In effetti, alcuni utenti sono stati incoraggiati a suggerire i nomi di altre voci del settore che potrebbero unirsi alla super-collaborazione. “Includerei anche Teni e Taichou”, dice un seguace. Un altro aggiunge: “Sarebbe tutto ciò di cui noi belle ragazze abbiamo bisogno”. “Questo è il sogno di tutti i miei. Non mentire”, dice un altro fan di questi artisti.

Nikki Nicole ha sempre parole gentili per i suoi colleghi. Oltre a dimostrare una solida amicizia con Emilia, ha anche spiegato nella nuova puntata di Urban Originals che lavorare con il giovane Miko è stata un’esperienza unica. “Ho parlato con Miko e le ho mandato un messaggio perché aveva mille cose da fare e condivideva sempre [8 AM]dice con gratitudine alla telecamera.

Bisognerà aspettare per scoprire se la collaborazione di cui l’argentino ha parlato in questa intervista diventerà realtà oppure no. Sì davvero. Se ciò avverrà, siamo convinti che non ci vorrà molto per raggiungere il successo globale. Una vera dose di empowerment! Vorresti incoraggiarli a farlo? Stai aggiungendo altri artisti?