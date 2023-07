Nikki Nicole, l’artista che vive dell’immenso amore dei suoi fan

Noches del Botánico continua a portare avanti la sua programmazione estiva come l’ultima opzione musicale per le calde notti madrilene. Avere freddo il sabato sera non era solo una questione di gradi, ma anche di età. Con una forza di raduno generalmente ai vertici della scala di anzianità, in questa occasione il Complutense Garden Festival ha scelto la cantante argentina di 23 anni Nikki Nicole, e i giovani, soprattutto donne, si sono riversati su di essa. E questo nonostante l’appuntamento sia stato fissato il giorno dopo il concerto di Harry Styles, che potrebbero essere coincidenze di pubblico ed è già noto che al prezzo dei biglietti si può andare a due concerti nello stesso fine settimana . Soggetto a imposta sul lusso.

Nicole argentina presentata a Madrid spirito, il suo nuovo album. Il suo minuscolo corpo di ballerini, due gradini al centro del palco, luci, getti di umorismo e persino lingue di fuoco, con una vivida produzione visiva degli schermi che compongono la sua scena, non è abbastanza invadente da far emergere la dolce voce della cantante, che è di cosa si tratta.

In Argentina non è solo questo dolce La sua voce: Il suo atteggiamento affettuoso e vicino al pubblico è un tratto forte della sua personalità che spiega perché i suoi fan la adorano in questo modo. L’artista ha letto ciò che è stato detto sulle carte che le sono state mostrate e ha chiamato alcune persone “re”, “regina” o “capo”. Sono state scattate più foto con il pubblico e persino i telefoni cellulari sono stati presi dalle prime file. Ho preso una bandiera spagnola e l’ho messa su uno scialle, ho preso una bandiera argentina e l’ho appesa anch’io. Una ragazza lo ha sfidato a usare sasso-carta-forbici, se avesse vinto sarebbe salito sul palco. Nikki accetta, notando in precedenza che era bravissima al gioco. Ma lei ha perso, o voleva perdere, e il fan si è avvicinato per cantare e ballare con lei, insieme, un’intera canzone, FormenteraLa sua canzone con Aitana.

Non è uscito a sorpresa per cantare Bad Gyal come ha fatto in un recente concerto (per eseguire una nuova canzone, innamorarsi)ma quasi alla fine è apparso un rapper di Buenos Aires, Wu, con il quale ha cantato la sua canzone in cui si è esibita È caratterizzato da un cambiamento di pelle.

Stasera ha rivelato una cosa: che ne dici di una collaborazione. Da un lato parlano della generosità di Nikki Nicole, del suo bisogno di rafforzare i legami e stabilire un linguaggio per generazioni. Ma, d’altra parte, è stancante che le voci preregistrate delle loro collaborazioni appaiano così frequentemente durante il concerto, mentre balli, ascolti o fai sincronizzazione labiale. Questo è ciò che accade con Bad Gyal, Thunder o Cris MJ.

Tutte queste presenze spettrali, tutti quei momenti in cui l’argentina cede, sembrano ricordare che la carriera di Nikki Nicole è stata costruita con tanto supporto, con una certa trepidazione nell’assumere il ruolo di leadership che merita. Né dovrebbe esserlo. L’artista ha voce, fama, carisma e un’entità che non ha bisogno di nessuno.

Delle canzoni suonate ieri sera, tra le prime canzoni dello spettacolo a durare solo un’ora (lunghezza perfetta, non una lamentela) c’era Session #13 di Bizarrap, alias quando ti vedo, la cui figura iniziale indica già che Nicole non è una nuova arrivata, nonostante la sua giovinezza. Questa non è nemmeno l’unica collaborazione tra artisti argentini. È stato anche possibile ascoltare, sempre con la presenza e l’assenza, la canzone che Nazarab, Nicky e un altro urban artist argentino di successo, Doki, hanno eseguito insieme, È uscito molto tempo fa.

La festa si è conclusa con una delle canzoni argentine che ha pubblicato prima dei vent’anni. Wapo Traketero, che ha fatto urlare e cantare il pubblico come altre grandi canzoni come Dispara o Colocao. Nessun colpo è stato lasciato non celebrato, un sorriso da restituire o un affetto da lanciare. Nikki Nicole è un’artista che continuerà a crescere, alimentata dall’immenso amore dei suoi fan.