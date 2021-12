Nintendo annuncia domani la nuova presentazione di Indie World: cronologia e dettagli – Nintenderos

Buone notizie da Nintendo per i fan dei giochi indie. A quanto pare, l’azienda sta progettando di darci una nuova presentazione Mostrando il mondo dei giochi indie domani.

18:00 (ora della penisola spagnola, 9:00 PT / 12:00 ET / 17:00 UK / ora per tutte le regioni facendo clic qui) A partire dal 15 dicembreAvremo la presentazione completa con nuovi annunci per i titoli indie per Nintendo Switch. Si prevede che durerà per 20 minuti.

vi lasciamo con il messaggio:

Non perdere una nuova offerta #IndieWorld Che andrà in onda dalle 12-15 alle 18:00 PDT! Include circa 20 minuti di informazioni sui giochi indie in arrivo #NintendoSwitch. Guarda lo spettacolo qui domani: https://t.co/KEzwVKLYhD pic.twitter.com/KJ2ANrpMdk – Nintendo Spagna (NintendoES) 14 dicembre 2021

Preparati per uno nuovo Tweet incorporato Lo spettacolo arriva mercoledì 15 dicembre alle 9:00 PT! Guarda il live streaming che mostra quasi 20 minuti di informazioni sui prossimi giochi indie #NintendoSwitch. Guardalo dal vivo qui: https://t.co/hDrAmAABvI pic.twitter.com/JV0Y3fiKGE – Nintendo America 14 dicembre 2021

qui si può Seguilo in diretta:

Qual è la tua opinione? Faremo in modo di informarvi di tutto ciò che viene annunciato.