Nintendo annuncia Everybody 1-2-Switch, il sequel di uno dei primi giochi per Nintendo Switch

Il catalogo iniziale di Nintendo Switch Consisteva in proposte di ogni genere e uno dei primi titoli ad essere messo in vendita sei anni fa fu 1-2-Switch, la cui proposta prevedeva l’impianto di una serie di minigiochi molto interessanti che sfruttassero le varie funzioni dei Joy- Contro. , che è la stessa cosa che cercherà di ottenere Tutti sono 1-2-switch.

Nintendo ha appena annunciato questa continuità che è stata anche confermata Sarà in vendita il 30 giugno.. Il gioco sarà un altro che proverà a diventare il re della festa estiva quando ci riuniremo con amici e familiari grazie alla sua selezione di mini giochi che promettono risate e divertimento in egual misura.

Nel caso in cui non fosse apparso un trailer che ci permettesse di dare un’occhiata a nessuno di questi test, quello che ci si aspettava da loro è che I giocatori saranno divisi in squadre E vincerà chi riuscirà a segnare qualche vittoria. Naturalmente, riguardo a questi minigiochi, sono stato avvertito che alcuni di essi avranno variazioni in cui le regole cambieranno o forniranno una sfida aggiuntiva.

Alcuni nuovi controlli per sfruttare l’occasione

accanto a Tutti sono 1-2-switchUn’altra grande sorpresa che Nintendo ha tenuto nella manica è stata l’introduzione di a Nuova collezione di Joy-Con color pastello. Ci sono esattamente quattro nuovi controlli in viola, verde, rosa e giallo, come puoi vedere nell’immagine che accompagna queste righe.

Sebbene non sia indicato se qualcuna di esse accompagnerà il gioco nella stessa confezione, quello che sappiamo è che saranno pronte tutte lo stesso giorno, ovvero il 30 giugno.

