Nintendo Direct: Paper Mario Il Portale Millenario, il classico gioco per GameCube è tornato

Il Nintendo Direct del 14 settembre ha portato diverse novità per gli ultimi mesi di quest’anno e l’inizio del 2024, tra cui il ritorno del gioco che i giocatori di GameCube hanno tanto amato: Paper Mario: La porta millenaria.

A parte quello remakeè stato annunciato che è arrivato un nuovo gioco in Epics WarioWare E F-Zero 99, oltre a Luigi’s Mansion 2 HD, Princess Peach: Showtime! e Another Code: Recollection; Altre notizie su Gioco di ruolo di Super Mario E rielaborando i primi tre capitoli di Cavaliere della tomba Per Nintendo Interruttore.

Questo catalogo completo di esperienze digitali mostra che l’azienda giapponese ha ancora molti piani per continuare a dare nuova vita all’attuale console prima dell’arrivo del suo inevitabile successore, chiamato Nintendo Switch 2.

Due classici Leggenda di Zelda In arrivo su Nintendo Switch Icone epiche Leggenda di Zelda, Creato originariamente per Game Boy Color, sarà ambientato su Nintendo Switch Online.

Di tutto ciò che Nintendo ha presentato, quello che i fan aspettavano di più è l’annuncio ufficiale dell’aggiornamento grafico del gioco Paper Mario: La porta millenaria. Questa nuova versione del classico gioco per GameCube In arrivo su Nintendo Switch nel 2024 Le sue nuove funzionalità includono miglioramenti al suono e alla grafica.

I controlli di questo titolo verranno adattati anche a quelli di Nintendo Switch per evitare problemi di giocabilità, come è successo con Occhio d’Oro 007.

D’altra parte, una selezione di minigiochi WarioWare Fai il suo trionfale ritorno sulla console Nintendo con un movimento!Dove usarlo Svantaggi della gioia Sarà necessario superare ogni sfida.