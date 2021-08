Nintendo Europe conferma che Minecraft Dungeons è il prossimo gioco beta gratuito – Nintenderos

Abbonandoti a Nintendo Switch Online, puoi provare determinati giochi per un periodo di tempo limitato su Nintendo Switch.

Che cos’è un gioco di esempio?

Un gioco di esempio è una versione scaricabile gratuitamente di un gioco disponibile come membro di Nintendo Switch Online. Il gioco sarà disponibile nella sezione Campioni di gioco in modo che tu possa provarlo per un periodo di tempo limitato. Alla scadenza del periodo di prova o dell’abbonamento a Nintendo Switch Online, non potrai più giocare.

Il modello di gioco è lo stesso della versione demo del gioco?

No, perché i modelli di gioco includono la versione completa del gioco, ma solo per un periodo di tempo specifico.

Come posso scaricare un gioco demo?

Se vivi in ​​un paese europeo in cui puoi creare un account Nintendo, puoi scaricare campioni di gioco per la tua console Nintendo Switch dal Nintendo eShop. Accedi al Nintendo eShop con l’account Nintendo con un’iscrizione attiva a Nintendo Switch Online. Scegliere interruttore nintendo in linea nel menu all’estrema sinistra per visualizzare i modelli di gioco attualmente disponibili. Seleziona un gioco e scegli Scarica Per scaricare l’esempio di gioco. puoi farlo anche tu Cerca un indirizzo Disponibile come set di campioni e selezione Scarica. Puoi controllare l’avanzamento del download nel menu HOME.

Ho bisogno di una connessione Internet per giocare a un gioco di esempio?

Avrai bisogno di una connessione Internet per scaricare l’esempio di gioco e avviare il gioco dopo aver riavviato la console Nintendo Switch. Dopo aver avviato il gioco tipico, è sufficiente una connessione Internet per giocare online o utilizzare qualsiasi altra funzionalità del gioco online.

Per quanto tempo posso giocare a un gioco demo?

Puoi vedere il tempo rimanente del modulo di gioco nell’icona del gioco nel menu della pagina principale.

Posso giocare a un gioco tipico con altri giocatori che hanno lo stesso gioco?

Sì, se il gioco ha giochi online. I modelli di gioco ti consentono di goderti la versione completa del gioco, comprese le sue funzionalità online.

Posso acquistare contenuti scaricabili per giochi campione?

Sì, potrai acquistare e utilizzare tutti i contenuti scaricabili del gioco finché il modello di gioco è disponibile. Tuttavia, tieni presente che il contenuto non può essere riprodotto separatamente, quindi non potrai utilizzarlo quando il gioco tipico non è disponibile.

Conserverò i dati di gioco tipici se finalmente acquisto il gioco?

Sì, i dati di salvataggio del campione di gioco non vengono eliminati allo scadere del periodo di campionamento, quindi puoi riprendere il gioco acquistandolo.

Cosa succede al termine del periodo campione del gioco?