Nintendo ha annullato i piani per una versione Switch Pro, secondo Digital Foundry

voci suNintendo Switch ProÈ stato costante negli ultimi due o tre anni?

nel 2017, Nintendo Switch È stato lanciato con hardware di qualità inferiore rispetto ai suoi concorrenti, PS4 e Xbox One, ma con il vantaggio di essere portatile. Ma nel 2020, con PS5 S Xbox serie x Sul mercato, Switch è molto vecchio…

Molti pensavano che Nintendo avrebbe rilasciato una revisione di “metà generazione” di Switch, più o meno Cambia Pro, qualcosa che eguagliava anche i suoi predecessori (il nuovo 3DS, uscito quattro anni dopo, era più potente dell’originale). Ma questo non è mai successo.

Secondo Fonderia Digitaleperché l’hanno cancellato a un certo punto del suo sviluppo.

La prossima cosa di Nintendo non sarà Switch Pro, ma Switch 2

nel podcast Fonderia DigitaleJohn Lineman (trad nintendo tutto), Linneman ha affermato che, poiché è stato in grado di raccogliere dati da vari sviluppatori, Nintendo aveva in programma di rilasciare una revisione più robusta di Switch nel mezzo del suo ciclo di vita, ma sembra che non sia più così.

“Penso che a un certo punto, da quello che ho potuto raccogliere parlando con diversi sviluppatori, sia quello Sì, è prevista una sorta di aggiornamento di mezza generazione per Switchma sembra che non uscirà più. “

“Pertanto, è abbastanza chiaro che qualunque cosa facciano ora, lo sarà Dispositivi di nuova generazione. E non credo che sarà nel 2023“.

Lo Switch compirà sette anni nel marzo 2023. E mentre le sue vendite sono ancora forti, ogni volta Vanno più in bassoe difficilmente può essere considerato un seguace.nel mezzo del suo ciclo di vitaAvrebbe più senso lanciare un successore generazionale piuttosto che una semplice revisione.

Durante il 2020, 2021 e 2022 ce n’è stato molto Voci Informazioni sul lavoro di Nintendo su un nuovo hardware in grado di supportare 4K e 60 fps o DLSS, da fonti affidabili quanto le loro nvidia.

Questa settimana, alcune dichiarazioni che ha rilasciato Miyamoto Dal 2013, parla di cosa potrebbe significare 4K per giochi come Pikmin 4…che è confermato per il prossimo anno. Forseinterruttore 2Questo non è più uno Switch Pro, più vicino di quanto pensiamo?