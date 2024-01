Nintendo ha un nuovo regalo perfetto per i fan di Mario Kart

La saga di corse di successo di Nintendo continua a conquistare i giocatori

Mario Kart è ora una delle saghe di maggior successo di Nintendo

I fan di Nintendo, in particolare Mario Kart, sono fortunati. L'azienda ha appena introdotto a Il regalo più attraente Attraverso il tuo negozio. Riguarda la competizione Omaggio a Nintendo Glow Up Superstarche pur avendo un prezzo, si basa esclusivamente sui Punti Platino facilmente ottenibili attraverso la piattaforma.

La cattiva notizia è che questo omaggio è limitato ai residenti legali negli Stati Uniti e in Canada di età superiore ai 13 anni ed è necessario avere un account Nintendo registrato presso lo store. In questo modo, una volta pagata la quota, avrai accesso alla possibilità di essere pagato Figura di Mario Kart, $ 130 Oppure il Nintendo Switch GLOW REMATCH da $ 55: controller wireless Super Star.

Oltre a questi regali, è anche possibile riceverli Borsa da viaggio per Nintendo Switch Dallo stesso set, un valore di $ 35, o il Club Mocchi-Mocchi – Super Mario Super Star – Mega giocattolo da 15 pollici, un valore di $ 20.

Accendi il tuo 2024! Partecipa per avere la possibilità di vincere un pacchetto premio a tema Super Star #IlmioNintendo Lotteria Glow Super Star! https://t.co/BeoaEJWjMg pic.twitter.com/vq5lxfTAxw – Nintendo of America (@NintendoAmerica) 25 gennaio 2024

il totale I vincitori saranno cinqueanche se ognuno prenderà un oggetto diverso da quelli elencati, essendo un sorteggio attivo Fino al 31 gennaio I vincitori verranno contattati via email il 13 febbraio 2024.

Ultime novità Nintendo

Mentre le voci sul lancio di Nintendo Switch 2 persistono a causa di una presentazione imminente, lanci come il ritorno di Mario vs Donkey Kong per la console ibrida si stanno avvicinando. Allo stesso modo, la società deve ancora annunciare la notizia Paper Mario e la Porta del Millennio E La villa di Luigi 2 HD, Prossime novità sulla piattaforma. Da parte sua, Splatoon 3: The Face of Order ha già una data di uscita.