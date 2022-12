Nintendo Never Rest: Sports Story è ora disponibile su tutte le console Switch

Lo sviluppatore giapponese ha annunciato la premiere del film “racconto sportivoil sequel del videogioco “Golf Story” lanciato nel 2017. Sviluppato da uno studio indipendente Giochi della barra lateraleLa nuovissima proposta dovrebbe portare avanti l’eredità dell’esperienza che ha vinto Best Debut e Best Independent Debut a Premi della conferenza degli sviluppatori di giochi S Premi di gioco da cinque anni fa.

Sports Story suggerisce Un gioco di ruolo diverso, in cui l’eroe viaggia attraverso una regione immaginaria piena di mappe misteriose e sfide che deve affrontare solo con la sua abilità atletica come strumento. A differenza di “Golf Story”, il gioco includerà anche sfide di calcio, cricket, pallavolo e pesca, tra le altre.

La simpatica esclusiva è un’avventura piena di micro-sfide che cerca di imbrigliare le dinamiche di diversi sport in un’unica storia che li unisce in una grande storia. Aumentando il tuo grado sportivo, potrai sbloccare più discipline, tra cui BMX, pallavolo, cricket e altro ancora. Il gioco non è solo uno sportPuoi salire su un treno o un elicottero per esplorare caverne, rovine abbandonate e misteriose terre selvagge o semplicemente rilassarti nel centro commerciale e passeggiare tra la gente del posto”, ha detto Sidebar Games.

Sebbene non sia necessario completare la storia “Golf Story” (2017), questa nuova versione ne è un sequel Usa lo stesso protagonista. Alla fine del primo titolo, il personaggio decide di viaggiare per il mondo per espandere i suoi orizzonti e la sua conoscenza dello sport, quindi questa seconda fase sarà più mirata. Nell’offrire una serie di simpatici minigiochi con obiettivi diversi per i giocatori.

