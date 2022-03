Nintendo: ora Nintendo Switch Online avrà anche un sistema di missioni e ricompense

hC’è stato un giorno in cui una mente brillante e abbagliante era in me Microsoft E gli venne in mente che oltre a giocare per il piacere di giocare, il giocatore poteva ricevere un incentivo positivo per aumentare la sua voglia di continuare a giocare, perché La tua Xbox ti darà il riconoscimento Per ragioni che non sono chiare in ogni gioco: potrebbe essere perché hai iniziato a giocare, forse perché hai terminato la prima missione, potrebbe essere perché hai catturato un grosso pesce… Le possibilità sono infinite.

Questo formato è stato successivamente copiato dalle piattaforme di gioco per PC (come Steam e GOG) e tramite PlayStationE per molto tempo Nintenderos ha pensato che la loro console dovesse avere qualcosa di simile, ma un sistema Wei Yu Non si accontentava molto. Nintendo passa in linea Era la piattaforma giusta ed è per questo che ora funzionerà anche sotto un sistema Missioni e ricompense.

Dopo l’ultimo aggiornamento della console, i giocatori Interruttore Ora troveranno queste opzioni per il loro gioco, il raggiungimento di un obiettivo speciale le guadagnerà I miei punti platino Nintendoche può essere sostituito Articoli esclusivi. Ovviamente si tratta della stessa tipologia di oggetti che si ottengono su Xbox e PlayStation: Avatar di profilo, cornici per la visualizzazione di avatar Speriamo che questo sia l’inizio dell’opzione di personalizzazione dello sfondo di Nintendo Switch.

secondo nintendoI giocatori inizieranno a ricevere queste ricompense automaticamente, poiché le missioni non si discostano molto da ciò che ogni giocatore fa già regolarmente nei titoli di gioco. nintendo. Secondo i rapporti iniziali, sarai in grado di ottenerlo I tuoi primi punti My Nintendo Platinum Con semplici azioni come giocare online o progredire nei giochi classici di NES, SNES, N64 Cosa offre la cucina? Nintendo Switch

Durante il mese di marzo, i giocatori potranno scambiare i propri punti con avatar esclusivi da Animal Crossing: New Horizons e Super Mario Odysseydove possiamo notare che i giochi del primo gioco corrispondono Personaggi i cui compleanni cadono nel mese di marzo, Quindi vedremo sicuramente una serie simile nei prossimi mesi. Queste ricompense saranno disponibili Per tutto il mese di marzo fino al 3 aprile.

Certo, di sicuro. Non esattamente l’idea più originalee potremmo anche dire che è passato molto tempo, ma visto quanti giocatori Nintendo hanno chiesto che questa opzione fosse disponibile da così tanto tempo, la vera idea è “Meglio tardi che mai.”