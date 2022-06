Nintendo | pokemon | videogiochi | I Pokémon hanno venduto oltre 440 milioni di unità nei loro videogiochi | Spagna | Messico | Stati Uniti | tecnologia

Pokemon Si sta preparando per la fine dell’anno con due nuovi mozziconi, Scarlet e Purple, ma il franchise di fama mondiale ha già distribuito oltre 440 milioni di unità di tutti i suoi videogiochi.

The Pokémon Company è responsabile di tutto ciò che riguarda il marchio Pokémon, dai videogiochi e dai giochi di carte alle licenze di prodotti promozionali, app mobili e film.

L’azienda ha aggiornato i suoi numeri sul suo sito ufficiale. Come registrato per il mese di marzo di quest’anno, sono state distribuite oltre 440 milioni di unità Tra tutti i videogiochi del franchise, i giochi sono disponibili anche in nove lingue.

Questi dati presuppongono la distribuzione di 60 milioni di unità nell’ultima unità, tenendo conto che la cifra precedente, corrispondente a marzo 2021, rifletteva 380 milioni di unità a livello globale. In questo periodo, la società ha rilasciato Pokémon Snap, Pokémon Diamante Brillante, Perla Lucente e Pokémon Leggende: Arceus.

L’azienda si prepara all’arrivo della prossima iterazione del franchising, Pokémon Scarlatto e Viola in arrivo su Nintendo Switch il 18 novembrePresenterà per la prima volta un mondo aperto.