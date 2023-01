Nintendo Switch 2 punta a vedere la luce nel 2024

L’analista Pierce Harding Rolls ha previsto GamesIndustry.biz per l’esistenza Nintendo Switch 2 entro il 2024. Quella che sarebbe stata la prossima console per videogiochi Great N è andata giù per anni con aspettative che miravano ad essere alte, cioè, sebbene il modello originale sia un’idea e un concetto molto buoni, non è meno vero usando la logica si può vedere il sottolinea che c’è spazio per miglioramenti.

L’ultima cosa che abbiamo riportato su questo argomento è stata Presunta cancellazione interna del Nintendo Switch Pro, ovvero che il contesto convulso in cui viviamo e l’inflazione hanno reso il lancio di nuovi prodotti nel 2023 un’idea poco allettante. In effetti, Intel avrebbe potuto prendere in considerazione Annullare il rilascio dei processori Meteor Lake Rivolto agli ambienti nativi e sostituito con raptor lake soda, questi sono gli ultimi dati in merito Le spedizioni di hardware indicano un forte calo E quello Il 2023 ha molte opzioni per l’anno peggiore della storia.

tornando al punto, Hardinge Rolls attracca Egli ha detto quelloNon ci aspettiamo una console Nintendo di nuova generazione nel 2023: abbiamo il 2024 nelle nostre proiezioniQuesta persona in realtà l’ha predetto PlayStation 5 venderà più della serie Xbox, qualcosa che all’epoca sembrava audace perché Microsoft apparentemente giocava meglio le sue carte. All’epoca ha anche menzionato che non ci sarebbe stato Nintendo Switch Pro nel 2022, cosa che ha finito per dire. Harding Rolls sembra avere buone informazioni e occhio, senza considerare nessuno un profeta. D’altra parte, la presunta apparizione di Nintendo Switch 2 entro il 2024 potrebbe essere un’indicazione che il settore è più ottimista per il prossimo anno.

Vedremo cosa mostrerà Nintendo con Switch 2. Se l’azienda decide di continuare a scommettere su NVIDIA a livello di processore, è chiaro che Includere il DLSS sarebbe un valore enorme per la consolevisto che la tecnologia di campionamento dei giganti verdi ha dimostrato di essere in grado di farlo Prestazioni notevolmente migliorate Mentre si apre la strada per supportare una risoluzione più elevata.

Dall’altro, abbiamo il case dei Joy-Con, la cui fragilità potrebbe costare una bella penalità a Nintendo se continuasse a sfoggiare di più. Studi che indicano un design scadente bastoni Analogico come fonte del problema. E dire che non è difficile trovare console Game Cube che funzionano perfettamente dopo due decenni. Nintendo, chi ti ha visto e chi ti ha visto.

Vedremo se le previsioni di Piers Harding-Rolls si avvereranno, nonostante abbia visto l’uscita originale di Nintendo Switch nel 2017, tutto sembra indicare che la console di successo avrà presto bisogno di un profondo rinnovamento per tenere il passo commerciale con PlayStation 5 e Xbox Series, quali sono i prodotti Non competere direttamente con esso.

Avviso: le immagini corrispondono all’anno modello originale 2017.