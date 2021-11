Nintendo Switch 711K venduto a ottobre; Modello 44% OLED

alla fine di questa settimana saldi Relativo a console e video gioco Nell’ottobre 2021 in Nord America, rivelando che Nintendo Switch è la console più venduta. Presidente di Nintendo of America, Doug Bowser, ha rivelato che il numero totale di dispositivi venduti ha raggiunto le 711 mila unità, con il 44% corrispondente al nuovo Nintendo Switch OLED.

“pensiamo che sia Ottimo inizio per il modello OLED. Riteniamo inoltre che sia un indicatore molto forte della performance che possiamo aspettarci con l’arrivo della stagione natalizia.Era quello che ha detto Doug Bowser un Washington Post.

nel mese di settembre La PlayStation 5 ha concluso una serie per Nintendo Switch di 33 mesi Come faccio La console più venduta in Nord AmericaMa il mese scorso Nintendo è tornata al top Grazie al lancio di Nintendo Switch OLED con Metroid Dread. Per quanto riguarda i giochi, Metroid Dread è stato il gioco più venduto del mese, seguito da un’altra prima con Superstar di Mario Party.

il nuovo Nintendo Switch OLED Arriva per celebrare la mezza età di Nintendo Switch, anche se boss Shuntaro Furakawa Lei disse Questa generazione avrà un ciclo di vita più lungo di quella tradizionale. Per questo motivo, probabilmente non vedremo presto un successore, soprattutto date le carenze di componenti che affliggono l’industria tecnologica.

e per questo, Doug Bowser Consiglia se stai pensando di ottenere un Nintendo Switch OLED Fallo non appena ne vedi uno nei negozi, poiché non garantiscono che avranno console in stock durante l’intero periodo delle vacanze. Nel frattempo, il 2022 si preannuncia essere un anno molto forte per Interruttore Nintendo, Quindi The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 dovrebbe essere rilasciato.