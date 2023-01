Nintendo Switch ha 7 anni ma sta attraversando una seconda giovinezza

Il Nintendo Switch è stato un grande successo. La mini di Nintendo è diventata la seconda console più venduta della sua generazione, e ce l’ha fatta Ha ampiamente superato i 100 milioni di unità vendute, e sebbene abbia 7 anni, sta vivendo una seconda (o terza) giovinezza. Le loro vendite lo attestano e, secondo le informazioni più recenti, abbiamo una previsione di vendita per il trimestre 19 milioni di unità.

L’azienda giapponese non è pronta a mollare l’acceleratore, e secondo bloomberg Ho deciso di aumentare la produzione di Nintendo Switch È frenato da due grandi chiavi: la forte domanda che esiste ancora nel mercato per detta console e il miglioramento delle condizioni della catena di produzione. In questo senso, dobbiamo sottolineare che la carenza di componenti sembra essere un ricordo del passato, e che questo avrebbe avuto un impatto positivo anche sui costi di produzione della console di Nintendo.

Sembra che Nintendo voglia sfruttare al meglio la vita utile della sua console, e basta Nintendo Switch 2dietro di lui, Non arriverà prima del 2024. Anche quando viene lanciata questa nuova generazione del modello Probabilmente andrai d’accordo per un ragionevole lasso di tempo In origine, qualcosa che abbiamo visto in precedenti occasioni, anche se è impossibile prevedere quanto grande sarà la N disposta a continuare a supportare Nintendo Switch quando arriverà il modello di seconda generazione.

La verità è che Nintendo ha motivi per aumentare la produzione di Nintendo Switch. Ne abbiamo già viste due delle più importanti, ma ne manca ancora un’altra che è fondamentale e potrebbe regalare a questa console un momento d’oro nell’ultima fase del suo ciclo di vita, L’imminente uscita di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdomuno dei giochi più attesi del momento e una delle più importanti esclusive Nintendo.

Tuttavia, alcuni analisti sono meno favorevoli a questa mossa di Nintendo Pensavano anche che Nintendo Switch sarebbe stato un flop Poiché non era al livello di PS4 in termini di forza e prospettiva, alla fine è arrivato a questo punto Potresti finire per venderlo.