Nintendo Switch Online aggiunge tre classici giochi per Game Boy per Mario Day

Gioco dopo gioco, l'eredità di Mario sulle console Nintendo rinasce su Switch

Se sei abbonato a Nintendo Switch Online e hai nostalgia del Game Boy e della sua eredità, abbiamo tre buone notizie per te: la prossima serie di giochi classici in arrivo sul servizio in abbonamento è una garanzia di divertimento con in più il fascino di Super Mario e i suoi amici. I titoli sono così interessanti che, anche se possono essere classificati come datati, non passano mai di moda.

Per prima cosa: a partire dal 12 marzo, Pocket Editions di Dottor Mario, Mario Tennis E Mario Golf Dal catalogo portatile Nintendo Switch Online. Sebbene i loro nomi siano piuttosto descrittivi, la domanda sorge spontanea: di cosa tratta ognuno di loro?

aggiunta Dottor Mario Per Game Boy è un po' un capriccio, dato che era già possibile giocare alla versione NES su Nintendo Switch Online. Infatti, come nota curiosa, le cartucce Famicom e Game Boy furono rilasciate contemporaneamente in Giappone, anche se la versione portatile fu giocata per prima in Europa.

ipotesi Dottor Mario Per quanto riguarda il Game Boy, è semplice: elimina i livelli di virus con le capsule. Qualcosa che acquista qualche sfumatura rispetto alla versione NES dato che il rivoluzionario computer portatile di Nintendo mancava di colore quando si trattava di porre puzzle logici. Quindi questa barriera viene superata utilizzando piccoli pixel ricchi di personalità.

Stiamo parlando di mariotennis (pubblicato nel 1999) e Mario Golf (arrivato in Occidente nel 2001) Abbiamo due giochi pensati appositamente per Game Boy Color in una fase davvero strana e sperimentale per Nintendo: oltre a proporre di praticare entrambi gli sport con Mario, i suoi amici e i suoi personaggi originali, è stato possibile sfruttare la progressione o sbloccare contenuti ottenendo anche i contrappunti N64. È possibile farlo con Nintendo Switch Online?

Un triplo spot in occasione del Mario's Day, carico di beata nostalgia. Tre fantastici giochi, tra l'altro, recentemente aggiornati per telefoni cellulari o per lo stesso Switch. Anche se non lo negheremo, le versioni pixelate conservano ancora il loro fascino originale. Tuttavia, ci sono altri tre regali per gli abbonati a Nintendo Switch Online, poiché un classico dopo l'altro diventa sempre più consumabile.

