NIQ svela gli ultimi strumenti di intelligenza artificiale per i marchi di beni di consumo confezionati al FastCompany Innovation Festival 2024 per fornire informazioni basate sull’uomo alla velocità dell’intelligenza artificiale

Presenta il primo modello linguistico CPG di grandi dimensioni al mondo e BASES AI, uno strumento che utilizza dati reali e verificati dai consumatori per creare dashboard sintetiche proof-of-concept.

Il nuovo modello linguistico fornisce un’automazione 7 volte maggiore rispetto ai modelli generici, identificando, organizzando e classificando prodotti addestrati su 160 petabyte di dati.

BASES AI crea pannelli di sondaggio sintetici che testano e confrontano le idee a una frazione del costo e del tempo

Chicago, 17 settembre 2024–(Filo d’affari)– NielsenIQ (NIQ), leader mondiale nella consumer intelligence, ha annunciato due progressi nel campo dell’intelligenza artificiale che confermano la sua posizione di leadership. BASES AI e CPG, il primo importante modello linguistico del settore, aiuteranno i clienti NIQ a sfruttare la potenza dell’intelligenza artificiale responsabile per promuovere l’innovazione e aumentare la quota di mercato. NIQ discuterà anche le tendenze dell’intelligenza artificiale nell’intelligenza e nell’innovazione degli acquisti dei consumatori in un panel programmato Giovedì 19 settembre alle 14:20 (ET) Con il titolo “L’intelligenza artificiale sa davvero cosa vogliamo? In che modo i soccorritori artificiali stanno interrompendo l’innovazione dei prodotti“L’intelligenza artificiale sa davvero cosa vogliamo? In che modo i risponditori artificiali stanno entrando nell’innovazione dei prodotti.”

BASES AI è una piattaforma che utilizza dati verificati dai consumatori sui modelli di consumo in centinaia di migliaia di case per imitare il comportamento dei consumatori. La piattaforma ha accesso a dati in tempo reale, consentendoti di creare ampi gruppi di intervistati sintetici per replicare tecniche e metodologie di ricerca di mercato affidabili in una frazione del tempo. Invece di dedicare giorni o settimane alla raccolta del feedback umano, BASES AI può fornire un’analisi del potenziale di un concetto in meno di 10 minuti. Le aziende di beni di consumo confezionati possono utilizzare questi risultati, insieme a preziose indicazioni sui fattori di interesse e unicità, per ripetere le idee prima della registrazione finale presso i consumatori umani. La velocità e la qualità di BASES AI consentono di valutare un volume maggiore di idee riducendo al tempo stesso i tempi complessivi di innovazione. Il lancio di BASES AI per i beta tester in Nord America è accompagnato dal lancio del primo modello linguistico specifico per beni di largo consumo di NIQ, che supporta le capacità avanzate di segmentazione del prodotto della principale piattaforma di misurazione al dettaglio Discover di NIQ. Sfruttando il database NIQ di 160 milioni di articoli, il modello supera di oltre 7 volte i modelli LLM generici nella sua capacità di codificare gli articoli in modo rapido e accurato. Con l’accesso a nuovi acceleratori, il modello continuerà ad evolversi in capacità e sofisticatezza, offrendo ai nostri clienti una visione completa del loro mercato e dei consumatori con approfondimenti senza precedenti.

“In qualità di attore leader nella consumer intelligence, scopriamo informazioni molto importanti”, ha affermato. ramon melgarejo, Responsabile delle informazioni strategiche e dell’analisi del NIQ. “In un mercato consumer in rapida evoluzione focalizzato sull’innovazione guidata dalle tendenze, i dati di alta qualità sono essenziali, ed essere in grado di sfruttarli ed estrarne informazioni farà la differenza nel mondo. Queste versioni sono gli ultimi esempi di come noi stiamo impiegando il nostro potere analitico sui principali set di dati del mercato per generare approfondimenti senza precedenti che aiutano le aziende di beni di largo consumo a guadagnare quote di mercato a livello globale.

La suite di prodotti di livello mondiale di NIQ fornisce la potenza di 2.000 ingegneri concentrati sull’analisi di 7,2 miliardi di dollari di spesa annuale dei consumatori globali e dati provenienti da oltre 3.200 partnership di vendita al dettaglio uniche. Con un’ampia gamma di fonti di dati che abbracciano più paesi e migliaia di data scientist concentrati sullo sviluppo di soluzioni di business intelligence responsabili e basate sull’intelligenza artificiale, NIQ rimane il leader di mercato nella creazione, nel sostegno e nella promozione di nuove quote di mercato dei clienti.

Il modello BASES AI di NIQ e il modello linguistico CPG sono le più recenti soluzioni basate sull’intelligenza artificiale nell’ampia gamma di prodotti esistenti di NIQ. L’azienda ha recentemente annunciato l’integrazione dei dati di misurazione del panel di consumatori e vendita al dettaglio Piattaforma di scoperta NIQche sta trasformando il panorama degli insight sui consumatori con modelli analitici avanzati e funzionalità durature che forniscono insight personalizzabili ai clienti in risposta alle loro richieste mission-critical. Questa piattaforma cloud è uno dei tanti recenti miglioramenti apportati al prodotto, inclusa l’integrazione con Mercato Microsoft Azure; Cooperare con Negozio Tik Tok E servizi L’astronauta Nick Per i partner globali di SPAR International. Tutti questi annunci seguono il lancio dello strumento di intelligenza artificiale generativa dell’azienda con ricerca globale, analisi dei dati personali e raccomandazioni per prendere decisioni informate. Nick chiedi ad Arthurpubblicato all’inizio di quest’anno.

“La spinta verso l’innovazione e l’eccellenza è codificata nel DNA di NIQ da oltre un secolo”, ha aggiunto. Mohit Kapoor, Direttore tecnico, NIQ. “La nostra piena integrazione con Gfk Costruisci un’azienda con quasi 25.000 clienti, analizzando regolarmente 2,48 miliardi di transazioni settimanali. La capacità unica di NIQ di fornire Full View™, la visione più completa e chiara al mondo del comportamento di acquisto dei consumatori attraverso l’analisi predittiva basata sull’intelligenza artificiale, ci consente di sperimentare un numero maggiore di parametri, posizionandoci in un modo unico per cogliere le opportunità di mercato di i prossimi 100 anni.

NIQ fornisce inoltre regolarmente informazioni esclusive e proprietarie sulle tendenze dei consumatori globali, tra cui Rapporto sulle speseche fornisce uno sguardo completo sulle tendenze di spesa della generazione Z e riporta regolarmente Aspettative dei consumatori Che analizza atteggiamenti, comportamenti e sentimenti.

