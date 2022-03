Nissan Juke Hybrid 2022 elettrificata con tecnologia elettronica Renault

In vendita a metà anno, Nissan Juke Hybrid è uno dei crossover più importanti dell’anno. incontralo.

Con l’obiettivo di raggiungere gli obiettivi di elettrificazione del marchio giapponese e sfruttare le tecnologie combinate dell’alleanza, viene introdotto nel nuovo Nissan Juke Hybrid 2022 Offre un propulsore efficiente con la modalità EV وضع (100% Elettricità) Incluso.

Presenta anche visivamente alcuni elementi specifici che lo distinguono dal resto della gamma, ad esempio a Griglia anteriore ridisegnataprese d’aria più piccole, una nuova sezione nel paraurti e spoiler posteriore. Tutto per il bene dell’aerodinamica.

Non ci sono foto dell’interno ma il marchio ha detto che le novità a bordo lo sono Nuovo indicatore di potenza Nei quattro strumenti, specifici per l’ibrido, la nuova grafica nel sistema multimediale e Pulsanti aggiuntivi per la modalità EV.

Specifiche ibride Nissan Juke

Le caratteristiche del gruppo propulsore della nuova Nissan Juke Hybrid si basano sul gruppo propulsore in Renault Captur E-Tech Hybridcompreso un motore aspirato da 1,6 litri, due motori elettrici e Batteria da 1,2 kWh.

motore a combustione eroga 94 CVintegrato da 49 CV di un motore elettrico e l’altro funzionante come motore generatore di avviamento 20 cavalli, che ci danno un totale approssimativo di 143 cavalli.

Compreso il cambio automatico avanzato bassa frizioneNissan riferisce che puoi passare da quattro marce “a combustione” a due marce EV. Ha anche l’estensione pulsante a pedale elettronico Evitare di utilizzare i freni per rallentare il veicolo.

Modalità EV وضع

Sulla base del test, Juke Hybrid può raggiungere fino a 80% di guida In modalità 100% elettrica in città. A partire dalla modalità EV stessa, puoi fino a 55 km/h Promette una significativa riduzione del consumo di carburante

In questo senso sarà del 40% in meno negli ambienti urbani e del 20% in meno nel ciclo combinato. Il tuo prezzo sarà più alto versioni a combustione nel possibile intervallo tra 19000 e 26000 euro. Al contrario, tra 84 e 115 milioni di pesos colombiani.

