Nita Strauss (ex Alice Cooper) è apparsa con Demi Lovato in “Jimmy Kimmel Live!” – Fino ad ora

Come accennato blabbermouth.netGiovedì 14 luglio Nita Strauss ha debuttato in “Jimmy Kimmel Live” eseguendo Substance di Demi Lovato.. Questo è il primo concerto del chitarrista, dopo aver lasciato la band di Alice Cooper. L’artista ha annunciato che non avrebbe continuato il suo tour e ha anche cancellato i concerti ai festival che ha tenuto con la sua band per l’anno 2022. Strauss ha commentato lunedì scorso che “Il tuo calendario era troppo pienoDichiarò di esserloIn un viaggio diretto verso la prossima avventura‘, in aggiunta a ciò “Sarò di nuovo sul palco molto prima di quanto la gente pensi”.

Quando l’ex chitarrista della band di Alice Cooper ha annunciato che avrebbe lasciato il gruppoI suoi compagni come Ryan Roxy gli hanno lasciato i seguenti messaggi: “Non ci sono parole, solo note… e Dio sa che ne abbiamo orchestrate molte nel corso degli anni. Non ho altro che amore e rispetto per loro”. Glen Sobel ha anche voluto aggiungere:E ilSei molto professionale e pronto, non importa la situazione. Ci mancherai ma siamo anche orgogliosi di essere sincronizzati“.

Strauss ha iniziato con il cantante di Detroit nel 2014. Il chitarrista si è unito a Cooper per fare un tour congiunto con lui corvo variopinto. Inoltre, nel 2021, Nita Strauss ha pubblicato “Dead Inside”, il suo primo singolo Dall’uscita del suo primo album nel 2018, “Controlled Chaos”.

Nita Strauss inizierà il tour con la cantante americana per presentare il brano “Holy Fvck”L’ottavo album di Lovato, in uscita il 19 agosto tramite Island Records. È un album con più melodie rock. “La pelle dei miei denti” Questa è la prima anteprima del nuovo album uscito il mese scorso.

Pochi giorni fa, Nita ha postato sul prossimo post della lista dei concerti di Demi Lovato con il seguente messaggio: “VFacciamo oscillare, ddlovato! Entusiasti di tuffarti in questo spettacolo e divertirti“.

La cantante, nota soprattutto per il film per adolescenti My Camp Rock, ha voluto unirsi a Nita Strauss da allora. Vuole differenziarsi dal resto delle registrazioni che ha alle spalle cambiando il disco, allontanandosi dalla musica pop per ottenere un suono più punk. La cantante ha lasciato intendere che “Holy Fvck” definirà il prima e il dopo della sua carriera, lo ha infatti chiarito in un post di inizio anno, accompagnata dalla sua band e con la seguente didascalia della foto:Funerale per il mio papà“.

“È una nuova era che mi ricorda il mio primo stadioha commentato Lovato.Sono in continua evoluzione e in continuo cambiamento. Mi piacerebbe lasciare il resto della mia musica alle spalle e ricominciare da capo in questa nuova era per il prossimo album, ma lo faccio in ogni registrazione.“

Demi Lovato si sta preparando per un tour che inizierà il 22 agosto e terminerà il 6 novembre. Saranno presenti artisti ospiti come Dead Sara e Royal & The Serpent. Prima del suo tour, Lovato si esibirà all’Illinois State Fair il 13 agosto e all’Iowa State Fair il giorno successivo.Inoltre, è programmata per un tour in America Latina con sette date tra la fine dell’estate e l’inizio di settembre.