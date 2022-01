“No” dallo United al Newcastle per Lingard, che ora è alla ricerca di un ex giocatore del PSG

Solo firme Kieran Trippier (Atletico Madrid) S Chris Wood (Burnley), il Newcastle United Continua a scansionare il mercato per rinforzi che diano un salto di qualità a una squadra che ha vinto solo una vittoria in 20 partite di Premier League in questa stagione.

come indicato da ‘mail giornaliera, la “gazza” avrebbe avviato conversazioni con Bayer Leverkusen Per cercare di integrare la squadra olandese Imballatore Mitchell (21 anni), che la scorsa estate si è trasferito nella regione della Ruhr da Parigi Saint Germain. Il nazionale under 21 che ha occupato 12 volte con l’Olanda, per la quale i tedeschi hanno pagato 7 milioni di euro, arriverà a St James’s Park per rinforzare la corsia di sinistra, dove Eddie Howe Ha un solo finale che è stato convertito come Matt Richieche ha coinciso con Bournemouthe gallese Paolo Dumetche è stato mostrato per la prima volta lo scorso fine settimana Bacio Watford Dopo un infortunio lo ha tenuto fuori dal campo per diversi mesi.

In attesa di vedere se le trattative con il gruppo dell’aspirina andranno a buon fine, il Newcastle ricevuto un nuovo “no” da Manchester United, in questo caso da Jesse Lingard (29 anni). dopo l’esistenza Donnie Van de Beek pochi giorni fa Rifiutato di lasciare il penultimo voto al Presidente del ConsiglioOra è l’ente Manconi che non sembra pronto a dare in prestito un calciatore il cui contratto scade il 30 giugno.

il West Ham, dove Lingard Ha già giocato in prestito nella seconda metà della scorsa stagione, e Tottenham Hotspur Stanno anche seguendo le orme dell’esterno inglese, ma Unito Inoltre non vuole promuovere concorrenti diretti per posizioni in Champions League.