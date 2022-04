Nodal e Belinda hanno messo il terreno tra loro e hanno lasciato il Messico dopo la loro rottura

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 aprile 2022-17:58

Città del Messico, 22 aprile (EFE). Dopo la loro famigerata separazione lo scorso febbraio, Christian Nodal e Belinda hanno deciso nelle ultime settimane di trasferirsi dal Messico, il paese in cui risiedono entrambi i cantanti e dove è nata la loro storia d’amore.

“Vivere in Messico è molto complicato… non si può assaggiare niente”, ha detto martedì tramite Instagram Live e dopo che gli è stato chiesto del suo futuro nel Paese, il traduttore di “Botella dopo la bottiglia”. Latino americano.

E l’artista ha continuato: “Non puoi avere la tua bella macchina (la tua macchina) e la tua bella casa perché tutti sapranno dove vivi e tutti sapranno qual è la tua macchina”.

Ha esemplificato questo dicendo che una volta che compri un’auto di lusso, una Ferrari unica in Messico, tutti la conoscono, quindi le persone sanno dove si trova e dove passa. “Non mi piaceva che non ci fosse privacy”, ha detto.

Ecco perché, ha detto, ha deciso di trasferirsi negli Stati Uniti, dove ha detto che c’erano molte persone che avevano accesso a questo tipo di lusso, quindi poteva passare inosservato.

“Molte persone hanno le loro auto e il loro lusso. Quindi non sono sorprese e in Messico sì”.

La decisione è arrivata dopo che il nativo di North Sonora ha vissuto complicati momenti vitali dopo che a sua madre è stato diagnosticato un tumore, nonostante il fatto che abbia presto appreso che si trattava di una diagnosi errata.

“Penso che la prognosi del mille per cento sia stata negativa… Mia madre sta bene, grazie a Dio, è in spiaggia, calma, si sta riprendendo”, ha detto nel video live la cantante, famosa a livello nazionale e internazionale. Addio canzone d’amore.

Alla fine di marzo, Belinda ha annunciato che sarebbe tornata a vivere nella sua nativa Spagna, dove risiede parte della sua famiglia, anche se il suo successo è stato raggiunto in Messico, dove vive da quando aveva quattro anni.

“Mi stabilirò qui per vivere. Sono così eccitata perché è una nuova fase della mia vita”, ha spiegato a marzo.

La notizia è stata poi presentata in un’intervista alla radio spagnola dove la traduttrice di “Love at First Sight” ha parlato della serie Netflix “Welcome to Eden”, in cui interpreta l’Africa, uno dei personaggi principali in cui è tornata alla performance . Dopo 12 anni.

Belinda ha anche fatto due canzoni per questa serie.

Gli artisti si sono separati a febbraio e la loro rottura ha portato a fiumi di inchiostro. EFE

