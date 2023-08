Noel Gallagher avrà un grande set con i membri dei Beatles

A Noel Gallagher piacerebbe far parte di un supergruppo con i membri sopravvissuti dei Beatles. Questo potrebbe non essere una sorpresa, ma in una recente intervista al quotidiano donna Era contento di poter prendere parte a un progetto che coinvolgeva Ringo Starr e Paul McCartney.

“Mi unirò sicuramente a un super gruppo, ma non so se lo formerò io stesso”, ha detto il musicista britannico. Con chi voglio essere in uno? Potrei essere in una band con [Paul] Wheeler e Johnny [Mars]. E al basso… Ringo e Maka sarebbero assolutamente fantastici.”

Immediatamente, il leader degli High Flying Birds ha dichiarato che la sua volontà e il desiderio di fare musica con due dei suoi idoli è così grande che “pagherebbe il prezzo per essere lì”. “Immagina di essere in una band con Ringo e Maka. Chi sarà la voce? Tutti.”

Questa non è la prima volta che Gallagher parla della sua ammirazione per i Beatles e di come hanno influenzato la sua pratica musicale. alla proiezione del documentario riprendere nel 2021 Cantautore maschio È imbarazzato dai paragoni tra gli Oasis e il quartetto, perché il duetto che ha avuto con suo fratello Liam “non era così buono come loro”.

Nella stessa conversazione, osserva quanto fossero importanti per gli artisti e i gruppi che sarebbero venuti dopo di loro: “Hanno influenzato chiunque abbia influenzato qualcun altro. La sua influenza è assoluta. Non conosco nessuno che suoni la chitarra o scriva canzoni chi non menziona i Beatles come un’influenza.”

In passato, Gallagher ha collaborato con McCartney e Wheeler per registrare una versione di “Come Together” per il disco di beneficenza Album di aiutoche ha cercato di raccogliere fondi per aiutare i bambini e gli adolescenti colpiti dalla guerra in Bosnia. La canzone comprendeva anche il chitarrista degli Ocean Color Scene Steve Craddock e la cantante dei Young Disciples Carleen Anderson, che hanno scelto di firmare la versione come The Smokin ‘Mojo Filters.