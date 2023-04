Nokia ha un cellulare ultra resistente proprio dietro l’angolo

I telefoni potenti sono ancora una minoranza sul mercato, ma non hanno perso terreno nel corso degli anni, come abbiamo potuto vedere come ci siano ancora molti produttori che offrono modelli ben preparati. Uno di essi è Nokia, che torna alla spedizione con un nuovo smartphone ultra resistente che abbiamo appena incontrato e che sarà prossimo a colpire il mercato. Almeno ora è trapelato con abbastanza dettagli, incluso da che parte si troverà il resistore. Un telefono cellulare che, nonostante la sua resistenza, esteriormente non sembra niente.

Questo sarà il nuovo SUV di Nokia

Questo nuovo telefono è stato visto in uno dei media più popolari quando si tratta di condividere perdite di prodotti. In questo caso, il futuro Nokia XR21 5G sarà un telefono che, come dicevamo, avrà nella resistenza alle intemperie il suo principale argomento di acquisto. Station è la nuova generazione di questo tipo di dispositivo nel marchio, che avrà una resistenza agli elementi basata su Certificato IP5X, quindi sarà molto alto. Ci aspettiamo anche alcune certificazioni di resistenza militare, quindi sarà in grado di resistere bene all’acqua, alla polvere e agli urti.

Ma avremo anche una scheda tecnica abbastanza affidabile, con un potente processore, a Bocca di Drago 695, che fornisce anche connettività 5G al telefono. Verrà fornito con un massimo di 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Lo schermo di questo nuovo telefono sarà da 6,49 pollici, con risoluzione Full HD+. La cosa che ci sorprende è che nonostante sia un dispositivo resistivo, lo ha La frequenza di aggiornamento è di 120 Hz, quindi il movimento di questo sarà particolarmente fluido. All’interno dello schermo troviamo la fotocamera frontale in un foro. È protetto da Corning Gorilla Glass.

La fotocamera è doppia e ha un mirino Sensore principale da 64 MP. Mentre il sensore secondario è da 8MP, la registrazione video è in Full HD. Per quanto riguarda l’autonomia, si affida a una batteria da 4800 mAh, compatibile anche con la ricarica rapida da 33W. Abbiamo anche Bluetooth 5.1 o NFC per effettuare pagamenti nei negozi o Wifi 6 super veloce. Il cellulare grazie al suo involucro resistente sarà più pesante del solito, con un peso di 235 grammi.

Un telefono cellulare che riceverà tre anni di aggiornamenti Android, più quattro di sicurezza. Dovrebbe essere presentato il prossimo maggio, quindi dobbiamo stare attenti alle notizie che arrivano da HMD Global, in quanto potrebbe essere qualcosa che accade nel giro di pochi giorni, considerando il completamento della fuga di notizie a quello che stiamo portando. Arrivato poche ore fa. Non si sa nulla del suo prezzo, ma date le sue caratteristiche potrebbe oscillare tra i 300 e i 400 euro.