Nokia lancia due nuove cuffie Bluetooth

Mercato dei dispositivi indossabili, in particolare delle cuffie BluetoothNon ha smesso di crescere negli ultimi anni e ha dozzine di produttori che rilasciano molti nuovi modelli durante tutto l’anno. Oggi facciamo eco alle nuove versioni di Nokia, che ha anche un set di cuffie Bluetooth e che ora si sta espandendo con due nuovi modelli, Nokia Go Earbuds 2+ e Earbuds 2 Proche arriva in una fascia media abbastanza accessibile, con caratteristiche interessanti per il prezzo a cui viene portato sul mercato.

Così come le nuove cuffie Nokia

Siamo di fronte a due modelli abbastanza simili tra loro, che offrono specifiche che partono dalla stessa base, per poi essere adattate al rispettivo pubblico, che è alla ricerca di specifiche diverse al loro interno. Fondamentalmente ci danno Bluetooth 5.2, oltre al suono basato su driver da 10 mm, che inizialmente forniscono un suono ricco e cristallino. Queste sono cuffie che non hanno alcuna cancellazione del rumore, quindi sono piuttosto standard in questo aspetto e i loro vantaggi sono in altri.

Auricolari Nokia Go 2+ | Nokia

L’unica cancellazione del rumore che vantano è quella del loro stesso design, che integra un sistema di cancellazione ambientale. È resistente agli schizzi grazie a certificazione IPX4, Il che lo rende anche resistente alla polvere, quindi è adatto per fare sport senza timore di danni di alcun tipo. In termini di design, entrambe le cuffie sono molto simili, se non identiche, sebbene abbiano alcune caratteristiche specifiche a seconda del loro utilizzo.

Nokia Go Earbuds² + | Nokia

Perché abbiamo una versione Pro di queste cuffie Ha una latenza molto bassa, progettato per essere perfetto per l’ascolto durante il gioco, quindi quando lo facciamo ascoltiamo le cose come sono, le azioni in tempo reale, senza punirci nel gioco, e questa è una delle differenze principali. Pertanto, questo modello Pro è progettato piuttosto che giocarci. Entrambi i modelli hanno un pannello touch, che ci permette di riprodurre contenuti on demand, oppure aumentare il volume con semplici gesti.

La batteria per entrambi è la stessa, con una batteria da 40 mAh integrata nelle cuffie, altri 300 mAh nel caso di questa. qualcosa che ci permette di avere Fino a 24 ore di funzionamento continuo Affidatevi anche all’energia fornita dal caso. Queste due nuove cuffie arriveranno sul mercato nei prossimi giorni, si spera anche in spagnolo, ad un prezzo un po’ compreso. Infatti il Nokia Go Earbuds 2+ dovrebbe avere un prezzo di € 39,99, mentre i Nokia Earbuds Pro dovrebbero farlo per € 44,99, prezzi che convertiamo letteralmente dal loro costo in dollari. E la solita cosa è che in questo modo letterale raggiungono il mercato. Entrambe le cuffie arriveranno in bianco e nero.