Nominato Ambasciatore d’Italia come ospite principale

• L’Ambasciatore Luigi Di Chiara, Ospite Speciale della Fiera Internazionale del Libro e della Lettura di Morelia

Morelia, Michoacán; 12 settembre 2023.- Per continuare a promuovere Morelia sulla scena internazionale, martedì, nel consiglio ordinario, il sindaco Alfonso Martínez Alcázar ha presentato un punto d’accordo con l’autorità per annunciare l’ospite d’onore della città. , a Luigi Di Chiara, Console d’Italia in Messico, documento approvato all’unanimità.

“Siamo molto felici che l’Ambasciatore italiano in Messico sarà presente alla Fiera Internazionale del Libro e della Lettura di Morelia”, ha sottolineato il sindaco.

Allo stesso modo, dal 22 settembre al 1° ottobre, giorni in cui saranno presenti gli scrittori italo-messicani, si realizzeranno numerose attività, oltre ad alcune mostre come la produzione di Pinocchio, ha spiegato. Un classico italiano. “Avremo molte attività importanti e di grande rilevanza, più di 100 attività durante la settimana, così come scrittori di importanza internazionale.”

In questo modo la Fiera Internazionale del Libro e della Lettura, giunta alla sua seconda edizione, si consolida come la più importante fiera organizzata da un comune, mentre altre fiere più robuste sono organizzate dagli Stati o da università più prestigiose. Per questo, ha promesso, «vogliamo l’ambasciatrice italiana in Messico per poterla vestire di più».