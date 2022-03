Nominato come miglior film agli Oscar 2022

potere del cane È senza dubbio uno dei candidati per il miglior film agli Oscar, che si terranno domenica 27 marzo. In totale, questa produzione Netflix diretta da Jane Campion ha ricevuto dodici nomination: miglior attore protagonista per Benedict Cumberbatch, miglior regista per Jane Campion, miglior attrice non protagonista per Kirsten Dench, miglior attore non protagonista per Jesse Plemons, miglior sceneggiatura non originale, miglior fotografia e miglior Cinematografia. Miglior colonna sonora, miglior scenografia, miglior montaggio, miglior sound design

Benedict Cumberbatch nel ruolo di Phil Burbank in Il potere del cane

Un allevatore innamorato e carismatico intraprende una guerra crudele contro la sua nuova nipote e suo figlio… finché non emerge un segreto del passato.