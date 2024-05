Nomura prevede che quest’anno dieci banche centrali taglieranno i tassi di interesse

Madrid, 19 maggio (Ivecom).- Gli esperti della banca d’investimento Nomura si aspettano un ciclo globale più completo di tagli dei tassi di interesse e si aspettano che più di una dozzina di banche centrali taglieranno i tassi di interesse quest’anno, inclusa la Federal Reserve americana. A cui potrà applicare la prima riduzione nel mese di luglio.

In un rapporto sulle prospettive economiche globali, gli analisti di Nomura prevedono tagli dei tassi di interesse nel 2024 da parte della Banca Centrale Europea (BCE), della Federal Reserve, della Banca d’Inghilterra, Svezia, Norvegia, Svizzera, Austria, Canada, Nuova Zelanda, Cina, India e Tailandia. E la Corea.

Al contrario, si aspettano aumenti dei tassi di interesse da parte della Banca del Giappone e della Banca dell’Indonesia.

Nel caso della zona euro, Nomura prevede che la BCE taglierà i tassi di interesse di 100 punti base quest’anno (rispetto ai 125 punti base precedentemente previsti) e di altri 50 punti base nel 2025.

Ritengono che la BCE inizierà a tagliare i tassi di interesse nella riunione di giugno, in un contesto in cui continua il processo di rallentamento dell’inflazione e dove le prospettive di crescita e del mercato del lavoro sono diventate “incoraggianti”.

Da parte loro, nel caso della Fed, gli stessi analisti ritengono che il processo di riduzione dell’inflazione sarà probabilmente “più duro”, a causa della resistenza del mercato del lavoro e dell’allentamento delle condizioni finanziarie.

In questo contesto, si aspettano che la Fed tagli i tassi di interesse di cinquanta punti base quest’anno (25 punti base a luglio e altri 25 punti base a dicembre), seguiti da ulteriori tagli trimestrali nel 2025, che potrebbero raggiungere i cento punti base.

Si tratta di un parere contrario a quanto espresso da altri esperti, come ad esempio quello della società americana di gestione degli investimenti Pimco, una delle più grandi società al mondo, che ritiene che quest’anno la Federal Reserve possa mantenere i tassi di interesse e non abbassarli .

Per quanto riguarda la Banca centrale inglese, gli esperti di Nomura prevedono che la banca taglierà il primo tasso di interesse ad agosto (25 punti base) e il successivo a novembre (altri 25 punti base).

Si aspettano anche tagli da parte della Banca Centrale canadese (cento punti base nel 2024), mentre in Svezia si prevedono tre tagli (agosto, settembre e ottobre di 25 punti base ciascuno), e in Norvegia altri tre tagli (a settembre 2024). . novembre e dicembre).

Secondo gli stessi esperti, anche la BNS taglierà i tassi in tre occasioni (giugno, settembre e dicembre), mentre in Austria si prevede un taglio dei tassi di soli 25 punti base a novembre.

In Nuova Zelanda sono previsti tre tagli dei tassi di interesse, l’ultimo a novembre, che potrebbero raggiungere i cinquanta punti base.

In Asia, si prevede che sarà la Banca di Thailandia (BOT) a guidare il ciclo di allentamento dei tassi di interesse a partire da giugno.

È possibile che la Banca di Corea effettui un taglio di 25 punti base in ottobre, mentre in India ce ne saranno tre a partire da agosto e in Tailandia due punti base, secondo le stesse stime.

La Banca Popolare Cinese potrebbe tagliare i tassi di interesse due volte quest’anno, di quindici punti base ogni volta.

Al contrario, la Banca del Giappone potrebbe decidere di aumentare i tassi di interesse di 25 punti base in ottobre, e in Indonesia anche di 25 punti base in giugno, secondo le stime degli stessi esperti. Evie

Milioni di dinari/SGB