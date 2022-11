Non aspettare fino al Black Friday per ottenere l’epilatore Philips più completo, scontato del 25% l’11.11 | Mostrare

Descriviamo l’epilatore Philips più completo della sua gamma, ora ridotto del 25% per la Giornata internazionale dei single.

L’aspetto fisico rimane uno degli elementi più importanti quando si tratta di sentirsi più belli e attraenti. Ed è che la cura della pelle e dei capelli sta diventando sempre più importante, seguita da depilatore. Quest’ultimo è qualcosa a cui molte persone pensano durante tutto l’anno e non solo nei momenti in cui camicette e minigonne dominano il guardaroba. Ecco perché, in occasione del Singles’ Day, in fiera di paese Abbiamo trovato un’ottima promozione per uno dei migliori dispositivi di epilazione del catalogo Philips, Ora al 25% di sconto.

Offerta disponibile sul sito web di Corte inglese Ha una media eccellente: 4,7 su 5 stelle. Più di 70 recensioni includevano un prodotto altamente versatile, conveniente e utilizzabile di entrambi i tipi pelle secca Come è il caso in bagnato.

Voglio sapere di più? Di seguito ti raccontiamo tutte le sue funzioni. Ma prima vogliamo sottolineare che non abbiamo trovato un’offerta uguale associata all’epilatore Philips Series 8000 BRE 710/00 su nessuna piattaforma durante il Single’s Day, incluso il sito web del marchio.

Testina di epilazione extra larga, luce potente, 2 velocità

Uno dei punti in cui prestiamo grande attenzione a dispositivi come quello che segnaliamo è che ci fanno risparmiare tempo durante l’utilizzo. Con questo epilatore Philips questa è una realtà. Grazie alla testina di epilazione coerente, saremo in grado di coprire più pelle ad ogni passaggio e rimuovere i peli più velocemente.

Tutto questo combinato con pinzette migliorate con una capacità di 70.000 capelli al minuto. In altre parole, possiamo attrezzare la parte inferiore delle gambe in soli dieci minuti. In quest’area, ad esempio, utilizzeremo una luce intensa per illuminare quei punti difficili da raggiungere, come i muscoli posteriori della coscia, la parte anteriore delle cosce, le braccia o gli avambracci.

Ha anche due livelli di utilizzo; Qualcosa di basilare a seconda di quello che vogliamo, soprattutto nel caso di pelli sensibili, così come nelle zone dove i capelli sono più o meno rigidi. Lo stesso vale per le sue due teste, che servono per tagliare o togliere i peli direttamente dalle radici.

Cinque attacchi per coprire qualsiasi parte del corpo e una maniglia a forma di S.

Philips promette che l’uso dell’epilatore BRE710 / 00 manterrà la pelle liscia e si raderà per quattro settimane. E tutto questo senza arrossamenti o prurito inutili. Infatti, uno dei cinque accessori che include è una testina progettata per ridurre strappi e fastidi sulla pelle stringendo la zona da trattare durante l’uso.

E cosa succede in aree sensibili come le ascelle o il viso? Non devi nemmeno preoccuparti, poiché questo kit include un adattatore per tutte le aree in cui dobbiamo prendere precauzioni estreme. Se anche tu indossi il bikini in inverno, sarai felice di sapere che l’epilatore include un pettine guida per definire la tua zona bikini.

Infine, dobbiamo menzionare la sua impugnatura molto ergonomica e antiscivolo, che ci aiuterà a ottenere un maggiore controllo e raggiungere attraverso movimenti precisi. Oltre alla sua autonomia, è molto generoso: con due ore di ricarica avremo 40 minuti di utilizzo continuo. E alla fine possiamo conservare tutti gli articoli in condizioni di lavoro.

* Tutti i prezzi di acquisto indicati in questo articolo sono validi dall’11 novembre 2022.

