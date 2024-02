Non aveva spazio, per questo Siboldi fu condannato dopo 5 giorni

Siboldi Avendo una vasta gamma di giocatori tra cui scegliere, l'uruguaiano può assumere stili diversi a seconda dell'avversario che ha di fronte perché può permetterselo. Tigriil club che firma spesso e soprattutto bene, in ogni mercato si rafforza di più, è una delle squadre che compra di più, però vuol anche dire che non ci sono spazi per tutti.

Questa è la situazione Marcelo FloresAdel, centrocampista 20 anni Sei arrivato con il segno diacritico dentro EuropaMa prima non ha ancora alcuna importanza nella squadra reale Coguari Non gli hanno concesso nemmeno un minuto e sembra condannato alla panchina. La concorrenza è fortissima ed emergente Brunetta Lascia meno spazio.

Ha il vantaggio di essere ancora molto giovane Marceloquindi può aspettare con calma la sua occasione, ma è sorprendente che piaccia agli uomini Luis Quinones Quindi secondo Grafica delle tigriha già informato il Consiglio di Amministrazione della sua intenzione di lasciare, e continua a ricevere verbali e Siboldi Non dare quasi nulla a Flores, vedrà qualcosa che non gli piace in pratica o semplicemente vedrà che è troppo inesperto per dargli maggiori responsabilità in questo momento.

Che ci siano minuti per tutti non può sempre succedere, in una squadra con obiettivi chiari come il Royal, dove vincere è l'unica cosa che conta, non c'è molto tempo per la crescita, se la situazione continua così forse sarà meglio così. Prestito a un club inferiore così può avere minuti e dimostrare di avere il talento per tornare ed essere importante.

Quanto costa Marcelo Flores Tigres?

Marcelo Flores Gli è costato Tigri $ 800.000 Secondo la pagina Mercato di trasferimentouna cifra bassa per un giocatore che ha ancora un buon potenziale.