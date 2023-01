“Non c’è modo che possiamo sbagliarci.”

Preside della Facoltà di Medicina, Patrizio Mezzaparlare con Prova del DNA Sulla realtà del sistema sanitario e sui possibili scenari futuri.

Uno degli argomenti che sta generando più buzz in questo momento è stato isapresCosa accadrà con il giro di vite finale e più utenti che accedono al sistema pubblico.

Questo, tra le conseguenze, riguarderà anche i medici. In questo scenario, Meza riconosce: “Una delle nostre preoccupazioni sono i fornitori di servizi, e tra loro ci sono i medici”.

Ma lo ha sottolineatoLa priorità dipende dagli utenti innanzitutto. In secondo luogo, i fornitori, in termini di conservazione del lavoro.

Il dottore è entrato

Con così tante idee sul tavolo, si prevede che il reddito dei medici diminuirà del 35%, creando più scalpore intorno alla questione.

“Poiché questo è un aspetto di questa discussione, insistiamo su di esso Il potere che riunisce tutti gli attori il prima possibile (…) Perché questo riguarderà tutti noi ”, ha detto il capo di Colmede.

Sottolineando il dialogo tra le parti interessate per pianificare i cambiamenti nel sistema sanitario, Patricio Meza ha sottolineato che “Non possiamo sbagliare Cosa sarà implementato nel nostro paese.

Movimento degli utenti

Data la possibilità che il sistema La sanità pubblica può accogliere chi è in isapreslo specialista ha sottolineato che si tratta di qualcosa di “impossibile”.

«Con la situazione attuale, con l’ISAPR in atto, abbiamo oltre 2 milioni in lista d’attesa per visite specialistiche, oltre 350mila persone in lista d’attesa per interventi chirurgici e 70mila garanzie GES scadute», ha spiegato.

Di conseguenza, fa appello al fatto che la possibilità che pazienti inabili entrino nel sistema generale è “inesistente”. E con questo si rende conto che bisogna trovare un modo “per risolvere la crisi, ma anche, parallelamente, per portare avanti una discussione che ci permetta di sapere che cosa è Il miglior modello sanitario che possiamo implementare nel nostro Paese.”

Evitare di cadere isapres

In questo scenario, il preside della Facoltà di Medicina afferma che “isapres, in questo momento, non può cadere”, ma si rende altresì conto che in futuro “Devono evolversi”..

Secondo la visione di Patricio Meza, è probabile che si facciano progressi nelle “assicurazioni complementari”, ma per ora dobbiamo Evita che isapres cada“.

“Dobbiamo dare un po’ di stabilità, e soprattutto certezza, agli utilizzatori di isarpes e anche a FONASA. Se in questo momento cade isarpes, ovviamente potrebbe avere un impatto sulla salute delle persone oggi in cura da FONASA”, ha aggiunto. .