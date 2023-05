‘Non ci arrenderemo’, avverte Alexander Cepeda dopo il terzo posto nella 13a tappa del Giro d’Italia | Altri sport | gioco

La vittoria è scivolata via In Ecuador questo venerdì Alessandro Cepeda (EF Education-EasyPost) a Tappa 13 del Giro d’ItaliaMa ancora Veste Gira la pagina e scrivi i giorni rimanenti Sali sul palco per realizzare “un sogno”. Nella Corsa Rosa.

Dopo aver lottato in fuga, L’Ecuador ha attaccato negli ultimi 400 metri ma è stato superato E si è dovuto accontentare del terzo posto a Crans-Montana. A vincere è stato il colombiano Einar Rubio (Movistar), seguito dal francese Thibaut Pinot (Cropuma-FTJ).

Jefferson Cepeda aveva in mano la 13a tappa del Giro d’Italia, Einar Rubio e Thibaut Pinot gliela strapparono

Ha pubblicato che siamo vicini alla vittoria Tra i suoi social network c’è Sucumbíos Cyclist, dove ha ricevuto il sostegno dei fan ecuadoriani.

Cepeda ha colto l’occasione per esprimere il desiderio di salire sul podio della Corsa Rosa. “Conquistare un podio è un sogno e non ci arrenderemo. Riposiamoci e continuiamo a lottare, abbiamo un lungo Giro davanti a noi”, ha scritto la bandiera tricolore.

Lo sforzo del ciclista ecuadoriano di unirsi alla squadra statunitense nell’agosto 2022 è stato apprezzato dalla sua squadra: “Fantastico, Alexander. Terzo sul palco dopo una super performance Sulla salita finale al Grans-Montana. Il nostro giovane ecuadoriano ha seguito i movimenti, lanciato gli attacchi e rotolato con il cuore”, ha pubblicato EF.

Questo programma del venerdì è consentito Entra Cepeda superiore 10 della Classificazione della Montagna, È ottavo in quella con 25 punti, che segna anche un ritorno Top 20 nella classifica generale Era a 12 minuti e 18 secondi dal leader della classifica generale, il britannico Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) dopo essersi qualificato 19esimo.

Un’altra classificazione di questo Veste È combattere per Maglia bianca Miglior giovaneAl che ha ricominciato Settimo posto Il portoghese Joao Almeida (UAE-Group Emirates) è indietro di 11 minuti e 56 secondi.

Il gruppo del Giro si sta preparando Il giorno è questo sabatoUn viaggio 194 chilometri che collegano Chiere e Cassano Magnaco, frazione pianeggiante, ma con il Passo del Sempione nel primo tratto, campo perfetto per una gita. (D)