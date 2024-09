Non ci saranno display OLED nei MacBook del 2025 e dovremo aspettare un altro anno

I nuovi display OLED non solo lo consentiranno Contrasto migliore, colori più realistici o risposta più rapida Questa è una cosa che riguarda tutti noi, ma a Schermo molto più sottile Ottenendo così, come previsto da Mark Gurman, il MacBook più sottile e leggero possibile, lasciando anche l’aria a terra.

A quanto pare, Ming-Chi Kuo è stato colui che ha dissipato le nostre illusioni, commentando che nel prossimo anno 2025 non vedremo un MacBook dotato di questi display, e che è possibile che dovremo arrivare al 2026 per quello, anche se quest’anno è praticamente certo che potremo vederli.

Ci rendiamo conto che questo richiede tempo, e Apple non ha fretta, i suoi computer sono davvero i migliori del settore e del target di riferimento, quindi se vogliono fare qualcosa, lo faranno bene, e produrranno quelli che vedremo dopo anno, utilizzerà ancora la tecnologia mini LED.

Per ora stiamo aspettando i modelli con il processore M4, quindi possiamo dire che vedremo il primo MacBook con display OLED nell’M5 o anche nell’M6 se continuano a rilasciarne uno all’anno, quindi, se è così, anche Arriveremo alla fine del 2026. Ciò significa che se sei una persona che sta pensando di rinnovare i propri dispositivi, ma contava di prenderne uno con schermo OLED, probabilmente è meglio fare il cambiamento adesso, altrimenti dovrai aspettare almeno altri due anni, se non rinviati nuovamente, i quali, anche se non sembra, non si sa mai, vi abbiamo anche rivelato che arriveranno nel 2025.

E’ vero I display OLED potrebbero avere un problemae questo tipo di pannelli possono “bruciarsi”, cosa che accade sempre meno, ma esiste, quindi gli screensaver saranno la chiave, qualcosa che molti hanno sempre associato a qualcosa di estetico, e hanno davvero la funzione che chiamano il stesso Ciò indica che lasciare lo stesso schermo fisso per diverse ore potrebbe far bruciare i suoi pixel, rimanendo in quella posizione per sempre.

E tu, vuoi vedere un MacBook con questo tipo di schermo, oppure pensi che quelli che abbiamo attualmente siano più che buoni e che potremo solo aumentare inutilmente i prezzi dei computer? Lasciaci un commento con la tua opinione su questo argomento. La verità è che voglio vederlo in azione.