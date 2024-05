Non è ancora finita: il Sole sta emettendo il bagliore più forte del ciclo attuale

Il massimo solare continua e si è appena verificata la più grande eruzione solare mai rilasciata in questo ciclo. Vi diciamo quello che sappiamo.

Questo martedì 14 maggiodopo il fine settimana Aurora borealeLui sole Rilasciato incandescenza Il più forte nella sessione attuale. Osservatorio della dinamica solare una pentolache monitora costantemente la stella, è riuscito a catturare A Foto dell’evento.

Il brillamento solare è stato classificato, secondo la stessa agenzia americana, come X8.7. In questo caso, La NASA ci ricorda che la “X” indica le esplosioni più forti. Come se non bastasse, non dimentichiamolo Tempesta geomagnetica Gli ultimi giorni sono stati i più intensi dal 2003.

Venerdì scorso è stata diramata l’allerta, anch’essa richiamata. Tempesta solare. A causa sua, Vari punti sulla Terra hanno visto cieli con l’aurora boreale. Anche i paesi che non sono affatto consapevoli di questi fenomeni, ad es MessicoEd erano testimoni.

Massima energia solare

Lui Massima energia solareQuesto grande periodo di attività del sole continua ancora. Man mano che ci avviciniamo alla fine di questo ciclo, le esplosioni diventano più forti. Tuttavia, gli avvisi si concentrano principalmente sull’avvertire i residenti di possibili interruzioni di corrente.

Qualunque cosa sia stata menzionata, resta da dire Questi periodi di sole sono normali Si verifica quando il suo campo magnetico si inverte completamente, trasformando il polo nord in polo sud e viceversa. Si verifica circa ogni 11 anniSul terreno, le telecomunicazioni sono i principali settori colpiti.

