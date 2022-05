Non è stato ancora scritto nulla al Giro d’Italia

EMortirolo lavorato a taglio Un sacco di migliaia di pezzi, e finire di distruggere molte illusioni del preferito Per i primi 10 posti del Giro di Italia 105. Fu però nel santuario di Santa Cristina, in cima all’Africa, che il generale tremò di nuovo, anche se non con la potenza prevista per l’attesissima “piattaforma della regina”.

Carabas ha preso il comando per un po’, quando il giocatore australiano Jay Hindley lo ha attaccato al traguardo e ha raccolto un bonus di 4 secondi, che ora lo mette al 3° posto, e il momento in cui doveva ancora salire di tre livelli di montagna più alti. Il processo di Verona di domenica nelle elezioni presidenziali integrali in Colombia.

Al trono di Hindley Carabas, e divenne il “leader di Zero”.Un record che non ha raggiunto nel 2020, era secondo solo a Tao Kokegan Hart (Inios).

La dura tappa di 202 km tra Salò e l’Africa è stata vinta dal campione dell’Oman Tour di quest’anno e dal ceco John Hirt di Intermarchi del 2017, che è arrivato 12° a Zero.

Oltre a Hindley e Carabas, un altro candidato attivo nella boscaglia africana era Michael Landa. Lo spagnolo del Bahrain ha ingaggiato la sua squadra Più di 60 chilometri, ma alla fine non è riuscito a raccogliere i frutti di quella fatica, che ha fatto esplodere una delle sorprese del Giro ai piedi di Vau Boils, Bellow Bilbao e Santiago Porto Rico. Ora è classificato 15° assoluto.

Porto Rico accusato di un gruppo di motociclisti su una distanza di oltre 10 km, incluso il fatto di averne tolto più di uno dal volante, Domenico Pozzovivo, ciclista senior Taliano di Intermarch, caduto nel chilometro di apertura della vetta di Los Flores.

Anche Bilbao è rimasto bloccato sulla ruota di Landa, cadendo ancora alla decima e mezza ruota. Il Bilbao ha provato a riconnettersi, ma gli dolevano le spalle e non aveva un potenziometro prezioso, che ha lasciato cadere in uno scontro con i suoi compagni di squadra.

La bussola della tappa è sempre gestita dai fuggitivi. Fin dalla sua nascita, più di venti corridori hanno tentato di pescare nel fiume turbolento, che ha creato il percorso delle biciclette. Attraverso Sondrio e la Lombardia.

Lenard Kamna (Bora), Timon Aresman (DSM) e John Hirt (Intermarch Vandy) sono i protagonisti dell’ultimo chilometro.

I tre raccolsero la vittoria fino a quando non ebbero percorso una distanza di cinque chilometri, e quando gli “odori” accelerarono la loro bicicletta e si fermarono per diversi secondi, Kamna perse il terzo posto, tranne per soccombere ai suoi compagni fuggitivi e sottomettersi al rullo. Mettere in frazione.

Gli altri tre giganti che ci hanno provato Da lontano, senza troppa fortuna, Simon Yates (Bike Exchange), Vincenzo Nibali (Astana) e Alejandro Valverde (Movistar), ma tutti hanno ceduto alla velocità dei primi tre in gara: Richard Carabas (Inios), Hindley ( Bora). ) E Michael Landa (Bahrain).

Alla fine, dopo aver battuto il tedesco Kamna, Hindley ha tirato fuori la serie generale dei test di tempo personali e ha mantenuto gli ultimi 4 secondi del bonus.

Ora è solo 3 dietro Carapaz, una pedalata dal primo posto, ma prima deve presentarsi a Lavarone, Castelmonte e la Marmolada (Passo Fedaia).

È rimasto poco Zero, ma quando si definisce il futuro politico della Colombia, c’è abbastanza guerra per godersi una settimana di puro ciclismo.