Non è stato rilasciato ed è già il gioco più venduto (e ambito) su Steam

Manca ancora un mese al rilascio iniziale di “Eredità di HogwartsArriverà il titolo Warner Bros. Interactive Entertainment sviluppato da Avalanche Software PlayStation 4 e 5, Xbox Series, Xbox One e PC Quest’anno, tuttavia, molti fan dell’universo di Harry Potter sembrano fare il conto alla rovescia per iniziare a goderselo.

La curiosità arriva direttamente da Steam, una delle piattaforme su cui verrà distribuito il videogioco. Una delle uscite più attese del 2023, Hogwarts Legacy è attualmente il titolo più venduto. In ordine È dietro Apex Legends, che è un gioco gratuito, cioè un gioco che può essere scaricato senza pagare.

Non solo il più venduto, ma anche il più ricercato

Come diciamo noi, “Hogwarts Legacy” è folle. Non è solo il gioco più venduto, anche se nessuno è stato in grado di giocarci e abbiamo solo i trailer e Il gioco è pubblicato da Warner. Anche il videogioco in cima alla lista affiliato È necessario il vaporesopra “The Day Before” e “Starfield”, che arriveranno quest’anno.

Ricordiamo che l’arrivo del videogioco ha subito qualche ritardo. Originariamente doveva essere rilasciato nel 2022, ma nell’agosto dello scorso anno Warner Bros. ha annunciato. Quel titolo sarà ritardato fino a febbraio 2023, data in cui avverrà il lancio iniziale.

Il 10 febbraio “Hogwarts Legacy” sarà disponibile sulle console next-gen (PlayStation 5E Xbox serie x S serie xbox s) e il computer. Sfortunatamente, i possessori di console di vecchia generazione (PlayStation 4 S Xbox One) tu dovrai Aspetta fino al 4 aprile per scaricarlo.

Nel frattempo, l’uscita di Nintendo Switch sarà ritardata. La data annunciata del suo arrivo è il 25 luglio 2023. Per ora non resta che attendere il download del gioco sulle varie piattaforme, ma nulla vieta ad alcuni utenti di acquistare in anticipo.

Hogwarts: Legacy è un coinvolgente gioco di ruolo d’azione open world di cui trarrà vantaggio Motore grafico irreale, che promette un’esperienza grafica straordinaria. Per quanto riguarda la trama, tutto ruoterà attorno alla ribellione del goblin e all’alleanza con i maghi oscuri.

Immagini: Warner Bros. Intrattenimento interattivo | vapore

