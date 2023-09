Non è Venere o Marte, questo è il pianeta più vicino alla Terra e le sue caratteristiche – Enseñame de Ciencia

I tuoi insegnanti di scienze a scuola e anche alcuni libri e browser Internet probabilmente ti hanno detto più e più volte che il pianeta più vicino alla Terra è Venere o Marte, ma questa affermazione è sbagliata.

Gli scienziati hanno fatto una scoperta sorprendente che contraddice ciò che abbiamo appreso in precedenza sull’universo nelle nostre aule.

Le persone che si considerano appassionati di astronomia vorrebbero imparare cose molto interessanti come quest’ultima scoperta, poiché ciò consente loro di aumentare il loro patrimonio culturale e la loro comprensione del cosmo.

Le risposte tradizionali non sono sempre corrette

Come detto, se cercate nel browser il pianeta più vicino a noi, sicuramente vi diranno che si tratta di Venere, e questo lo si trova anche su siti importanti come pianeti E Dizionario dello spazio E pubblicano la distanza tra ciascuna coppia di pianeti, i quali mostrano che Venere è, in media, più vicino alla Terra, ma questa informazione non è corretta. Possiamo trovare una risposta simile anche in Letteratura della NASA Ci dice addirittura che Venere è il nostro “vicino planetario più vicino”. Questa affermazione è parzialmente vera quando parliamo del pianeta più vicino alla Terra, ma non è vera se vogliamo sapere quale pianeta è mediamente più vicino.

Una scoperta straordinaria

Secondo le informazioni di un articolo pubblicato sulla prestigiosa Diario di fisica oggiL’American Institute of Physics ha scoperto che Venere e Marte non sono in media i pianeti più vicini alla Terra. I ricercatori sono giunti a questa conclusione dopo approfonditi calcoli e analisi delle orbite di tutti i pianeti nelle nostre vicinanze solari.

Qual è il pianeta più vicino alla Terra?

Grazie al modello matematico utilizzato per studiare le orbite dei pianeti, si è stabilito che il pianeta più vicino alla Terra è Mercurio. I ricercatori hanno scoperto che “nell’ultimo mezzo secolo è diventato il pianeta più vicino e più piccolo al Sole (Mercurio), era il più vicino alla Terra Il 46% delle volteVenere è arrivata al secondo posto, il 36% delle volte, e Marte era vicino solo il 18% delle volte. Ciò è spiegato dal professor David A. Rothery, professore di geoscienze planetarie alla Open University, per la BBC.

Proprietà del mercurio

Come sapete, Mercurio è il pianeta più vicino al sole nel nostro sistema solare ed è uno degli oggetti più interessanti del sistema solare. Successivamente, condividiamo con voi alcune delle sue caratteristiche più importanti:

vicinanza al soleMercurio si trova a una distanza media di circa 57,9 milioni di km (36 milioni di miglia) dal sole, il che lo rende molto caldo, poiché le temperature diurne possono raggiungere i 430 °C (800 °F) e le temperature notturne scendono bruscamente fino a circa -180. °C (-290°F) a causa della mancanza di un’atmosfera adatta a trattenere il calore.

misurazioneSebbene sia il pianeta più vicino al sole, Mercurio È il pianeta più piccolo del sistema solare, con un diametro di circa 4.880 chilometri (3.032 miglia). È leggermente più grande della Luna terrestre.

rotazione lenta: Mercurio ruota molto lentamente, il che significa che ruota sul proprio asse molto lentamente. Il suo giorno solare (il tempo necessario per compiere una rivoluzione completa attorno al proprio asse) dura circa 176 giorni terrestri, mentre il suo anno è relativamente breve, durando circa 88 giorni terrestri.

superficie rugosaLa superficie di Mercurio è ricoperta di crateri, montagne e valli. Ha una delle superfici più aride mai viste e contiene molti crateri da impatto, alcuni dei quali molto grandi.

poca atmosfera: Mercurio ha un’atmosfera molto sottile e fragile composta principalmente da ossigeno, sodio, idrogeno ed elio. Questa atmosfera non è sufficiente a trattenere il calore e a proteggere il pianeta dalle radiazioni solari e cosmiche.

niente lune: a differenza di molti altri pianeti del sistema solare, Mercurio Non ha una luna conosciuta.

Diverse missioni spaziali hanno visitato Mercurio per studiarlo da vicino. Una delle missioni più importanti è la sonda MESSENGER una pentolaHa orbitato attorno al pianeta dal 2011 al 2015 e ha fornito una grande quantità di dati e immagini dettagliate della sua superficie.