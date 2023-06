“Non esagerare con Web3”: consiglio del vicepresidente del gioco di VaynerSports

I giocatori sono stati ampiamente scettici sul potenziale utilizzo di NFT e token nei videogiochi, in parte a causa di fattori come intense speculazioni di mercato, oscillazioni di prezzo selvagge, truffe e preoccupazioni che gli sviluppatori stiano semplicemente utilizzando roba Web3. per trarne più valore.

Ciò ha reso difficile sia per i nuovi sviluppatori indipendenti che realizzano giochi NFT sia per i principali editori di giochi che esplorano lo spazio.

Allo stesso modo, è stato un ostacolo per streamer e creatori di contenuti che si sono avvicinati al mondo delle criptovalute, ma potrebbero avere difficoltà a raggiungere gli spettatori con messaggi che non sempre sono in linea con il pubblico di gioco.

In un’intervista alla conferenza 3XP, Darren Glover, vicepresidente del gioco, agenzia di gestione dei talenti per VaynerSports, ha affermato che i creatori di contenuti Web3 dovrebbero concentrarsi sulle piattaforme social in cui esiste già e prospera un pubblico rilevante ed evitare di sporgersi troppo in tutto ciò che deve fare con “Web3″”.

“Crea contenuti su TikTok, Snapchat, YouTube Short, Instagram Reels, sii un normale creatore di contenuti”, ha detto a Decrypt. “Giochi e crei contenuti solo attorno a giochi che sono Web3, ma non esagerare con Web3.”

“Stai lontano dai token”, ha aggiunto Glover, che rappresenta il creatore di contenuti di gioco Web3 Bryce “Brycent” Johnson, insieme a due famosi giocatori di Fortnite, Cody “Clix” Conrad e Kyle “Bugha” Giersdorf.

Per accelerare la crescita, ritiene che i creatori di contenuti dovrebbero astenersi dall’utilizzare gergo, criptovaluta complessa e gergo NFT nei loro contenuti, specialmente nelle fasi iniziali, per timore che l’interesse si indebolisca o si perda il coinvolgimento del pubblico.

“Non credo che nessuno sarebbe d’accordo sul fatto che gli NFT siano fantastici in questo momento”, ha spiegato Glover. “Quindi, se sei sul contenuto e nei primi sei secondi e mezzo stai dicendo ‘NFT’, e poi ti lamenti che il tuo contenuto non funziona… beh, è ​​come: guardati allo specchio.”

Sottolineando la necessità di essere “divertenti, autorevoli e informativi” prima di espandere i contenuti in una nicchia Web3, Glover ha osservato che “ci sono centinaia di migliaia di giochi su Steam”, offrendo molte opportunità ai creatori di contenuti di trovare giochi avvincenti. spettatori.

Per quanto riguarda le sfide per entrare nel settore, Glover ritiene che ci sia “una mancanza di comprensione” della professione. Alcuni vedono il lavoro solo come persone che giocano ai videogiochi tutto il giorno, ma ci sono molti esempi di questo I creatori di contenuti premium vengono bruciati A causa della pressione e delle aspettative. Inoltre, possono essere necessari anni prima che i creatori di contenuti creino un seguito coerente.

“Essere un creatore di contenuti è molto difficile”, ha detto Glover, “non puoi semplicemente premere un interruttore e renderlo un lavoro a tempo pieno domani”. “Quando senti parlare di persone di successo, lo fanno da 8-10 anni”.

Web3 e banner decentralizzati

La famosa piattaforma di trasmissione Twitch Ha ricevuto una reazione negativa travolgente Questo mese, dopo aver annunciato l’intenzione di modificare le nostre linee guida sul branding dei contenuti. Twitch ha affermato che disabiliterà la capacità dei creatori di includere loghi degli sponsor e display di banner nei loro stream, il che potrebbe limitare il loro potenziale di guadagno. piattaforma invertire rapidamente Questa decisione dopo la protesta della comunità.

Glover ritiene che le piattaforme di streaming decentralizzate possano fornire una soluzione alternativa per i creatori di contenuti che diffidano dei leader centralizzati esistenti, ma che i giocatori decentralizzati debbano migliorare le loro narrazioni per attirare il pubblico. Il primo passo, secondo lui, è smettere di usare la terminologia crittografica.

“A nessuno importa. La buona tecnologia e l’innovazione si verificano quando il prodotto è più efficiente”, ha affermato. “Non posso venderti nulla se uso parole che hanno un sentimento negativo per te, non importa quale sia il tuo punto di vista e il tuo punto di vista.”

Tuttavia, dato il contraccolpo di Twitch e altri potenziali svantaggi nell’affidarsi a piattaforme centralizzate, Glover vede un’opportunità per le alternative decentralizzate di prosperare nel tempo.

“Domani, Twitch potrebbe dire: ‘Stiamo fallendo, ci vediamo più tardi, e perdi tutto quello che hai lì'”, ha detto. “Tuttavia, con piattaforme di streaming decentralizzate basate sulla comunità costruite sulla blockchain, possiedi la tua comunità, per così dire. Puoi portarlo con te fuori dalla catena, il che è enorme”.

“Come possono non approfittare di quanto sta accadendo?”, ha aggiunto. , riferendosi alla reazione negativa di Twitch. “Penso che sia un problema di marketing e narrazione, non un problema di prodotto. È il modo in cui consegni il prodotto, questo è il problema.”