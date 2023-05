‘Non fa niente di nuovo’: il nuovo ‘Elemental’ della Pixar non convince i critici, dicono che non è molto originale

primarioil nuovo film Pixar che ha chiuso il dossier Festival di CannesI critici non erano convinti. La stampa internazionale ha potuto apprezzare il nuovo film dei creatori Storia del giocattolo Anche spiritoIl risultato è stato di gran lunga inferiore alle aspettative. Le prime reazioni parlano di a Un nastro piuttosto pigro, poco originale e noioso, che viene costantemente paragonato a quanto visto in un altro film Disney: Zootropoli.

primarioche ci racconta una storia cenere e guadoInterpretati da Lea Lewis e Mamodu Athie, un film sulle differenze e le amicizie che possono durare tra persone diverse e sulla bellezza della convivenza tra di loro. Ci siamo trasferiti a Una città dove convivono fuoco, acqua, terra e aria, dove una giovane donna piena di fuoco e un uomo fluente scopriranno quanto hanno in comune. Nonostante la sua proposta sembri interessante, i critici non hanno risposto bene. È un’imitazione di Zootropoli, prende molto in prestito dal successo della Disney. Ha un messaggio molto pesante”.ha spiegato Therese Lacson, di collisore.

“per lui La storia dell’immigrazione maldestraMa anche così, la colonna sonora e l’animazione sono fantastiche”, ha spiegato Lacson, che ha aperto le porte al botteghino anche se non è perfetto e non ha il livello di eccellenza che hanno altri film Pixar. “La storia è già stato detto prima. . Ha personaggi affascinanti e scenografie molto creative, con la musica di Newman molto piena di sentimento”, ha spiegato Luke Herfield Serata normale. “È bellissima, ma è lontana anni luce da lei Del Rev Anche spirito“dice Chloe Valmarie, di Sensoriche pensa di aver bisogno di approfondire la sua storia.

“ È una goffa storia sull’immigrazione e le differenze, ma artisticamente è molto bella.

Ora, In Pomodori marci Ha una percentuale di successo del 57%Un bel po’ per un film con queste caratteristiche, anche se è vero che ci sono alcune valutazioni catalogate sul web di recensioni di film conosciute. Sebbene i critici lo trattino duramente, c’è una sezione della stampa che crede che il film abbia un’anima e che oltre ad essere colorato e vibrante, possa intrattenere. Nikki Fowler ha spiegato Rivista glitterata. Il film arriverà nelle sale il 14 luglio.