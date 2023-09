“Non ho mai giocato con un’umidità così elevata” | Relè

Nacho Encapo è il redattore sportivo di Relevo, specializzato in tennis e Olimpiadi. Nato a Madrid, ha studiato giornalismo e comunicazione audiovisiva all’Università Rey Juan Carlos



Ha iniziato come stagista nel dipartimento sportivo del quotidiano El Mundo nel 2011. La conoscenza della lingua tedesca poco dopo gli ha aperto le porte dell’agenzia dpa, dove ha lavorato come inviato speciale per i Giochi Olimpici di Londra 2012, i Giochi invernali di Sochi 2014, la Coppa dei Campioni in Francia nel 2016 e la Coppa del Mondo in Russia nel 2018. Inoltre, oltre alla staffetta e al resto della sua carriera, ha coperto i Grandi Slam di tennis, la Coppa Davis, alcuni Campionati del mondo di atletica leggera, Formula 1 , il Gran Premio e innumerevoli partite della Liga e della Champions League. Ha lavorato anche come corrispondente per il quotidiano El Independiente e ha viaggiato alle Olimpiadi di Tokyo come parte della squadra del Comitato Olimpico spagnolo.





