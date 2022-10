“Non ho mai visto Leo Messi piangere come l’ho visto a Barcellona”

Luis Suarez Ricorda, chatta con Pollo Sebastián Vignolo in uno dei Offerte speciali Star + Qatar, il suo tempo al Barcellona, ​​​​ribadendo quanto gli sia piaciuto far parte del tridente offensivo con Lionel Messi e il brasiliano Neymar, e sottolineando il dolore per la sua partenza all’Atletico Madrid nel luglio 2020 e la partenza dell’argentino un anno dopo. “in prima personaL’attaccante uruguaiano, che ha giocato sei stagioni al Barcellona, ​​​​ha anche raccontato come si è sviluppata la sua amicizia con Messi, e ha anche indicato cosa avrebbe fatto se avesse dovuto affrontarlo nella finale dei Mondiali del Qatar 2022.

L’indimenticabile tridente con Messi e Neymar

“Leo è un amico e un amico speciale per quello che significa per la mia carriera. Penso che ci aiutiamo a vicenda”, ha iniziato a sottolineare Suarez. “Quando sono arrivato a Barcellona gli ho detto che sarei venuto per vincere, non per sostituire nessuno. Mi sono reso conto che quello che gli avevo detto era onesto e il rapporto è cresciuto. Ciò che ti rende felice a questo punto è la felicità che noi tre abbiamo avuto per lo scopo di ciò che uno degli altri due ha fatto e l’umiltà che c’era quando si trattava di condividere le cose“, e l’uruguaiano ha apprezzato la grande comunità sudamericana nell’attacco del club catalano. Ha fatto riferimento a Messi e Neymar: “Mi hanno fatto vincere la Scarpa d’Oro, Leo mi ha permesso di tirare i rigori per vincere il premio, o per esempio, entrambi hanno raggiunto l’obiettivo di determinare e guardare da dove vieni. Lo apprezzo molto. Non c’era arroganza da nessuno dei due, noi tre eravamo soddisfatti e felici, e il resto della squadra ha corso per noi perché lo sapeva”.

La partenza del Barcellona

Questo tridente è stato goduto per tre stagioni: da luglio 2014 con l’arrivo di Suarez dal Liverpool, ad agosto 2017 con la partenza di Neymar per il Paris Saint-Germain. A luglio 2020, un anno prima della conferma della partenza di Messi per la nazionale francese, a Suarez è stato detto che non sarebbe rimasto al club: “Siamo stati feriti e sofferto molto, siamo venuti dall’eliminazione in UEFA Champions Campionato contro il Bayern. Monaco e Leo Berufax, è stato tutto molto complicato e doloroso”. Innanzitutto per come sono andate le cose, e anche per come sono stati trattati”. “Sono andato e ho frequentato l’allenamento e mi hanno mandato ad allenarmi separatamente, ho sofferto molto e sono tornato a casa e ho pianto per il modo in cui mi trattava. Mi ha ferito, era anche un messaggio che volevano lasciare Leo da solo e separarsi lui. Non c’entravamo niente, è stato un pasticcio”, ricorda Suarez. Per il club. “Ha aggiunto: “Negli anni in cui sono stato al Barcellona, ​​non ho mai perso meno di 25 gol in una stagione. Abbiamo passato un brutto periodo Leo ha sofferto molto, non ha mai visto Messi piangere come l’ho visto piangere a Barcellona, ​​gli ha fatto male. Ho sempre avuto incertezza sul perché tutto questo sia successo, ma fortunatamente ero felice all’Atletico Madrid”.

Finale contro l’Argentina in Qatar 2022?

Alla domanda sulle sue previsioni per la Coppa del Mondo 2022 in Qatar, Suarez ha commentato: “Speriamo di poter parlare di Argentina e Uruguay che raggiungono la finale in modo che possiamo godercela, sarebbe fantastico per il Sud America”. “Se Messi è davanti al portiere in quell’ipotetica finale contro l’Uruguay? Quericocho fuori di qui sulla luna!”, ha confermato Suarez, che ha notato che nonostante l’argentino sia un grande amico, chiaramente fantastica di essere campione del mondo con Celeste. “Nella finale di Copa America in Brasile 2021 ho sostenuto l’Argentina e mi piacerebbe vederlo felice perché Leo è mio amico. Visto come si è scatenato… se lo è meritato dopo una lunga lotta con la sua squadra”, ha concluso il Attaccante uruguaiano.