‘Non ho trascinato Instagram’: Elle Fanning è stata licenziata da una storia di Hollywood per avere pochi follower sulle reti

Elle Fanning ha confermato quello che era un segreto di Pulcinella: Hollywood valorizza il numero di follower sui social network per lanciare le sue star per i grandi successi. L’attrice, dopo le lamentele di nomi come Scarlett Johansson, ritiene che nella Mecca del cinema, danneggiata dallo sciopero degli sceneggiatori, ci siano altri criteri oltre alla qualità della recitazione per l’attribuzione dei ruoli. Fanning lo ha ammesso Ho perso l’opportunità di condurre una grande storia Da Hollywood per non aver trascinato abbastanza Instagram.

Fanning ha ammesso di essere stata rifiutata per un film di successo di Hollywood a causa della sua mancanza di seguito

“Ne ho fatto uno il test Perché … non dirò cosa fosse. Ma non ho ottenuto la parte per qualcosa di veramente importante perché, mi è stato detto, e immagino che non fosse l’unica ragione, comunque Quello che mi hanno detto è che non ho abbastanza follower su Instagram A quel tempo “, ha ammesso il compilatore sul podcast felice triste confuso. 25 anni, e con più di sei milioni di follower sul suo account Instagram, ha confermato che l’audizione era per una grande saga di Hollywood, anche se non è stata specifica e ha preferito mantenere il segreto. Molti speculano sui nomi propri in un intervallo i film Come Marvel, DC, Harry Potter o Star Wars.

Fanning è una delle attrici più famose della sua generazione. La sorella di Dakota Fanning E l’eroe dei film come maliziosoprogetti cinematografici indipendenti come in qualche luogo (2010) o tentazione (2017), entrambi diretti da Sofia Coppola e acclamati demone al neon (2016), regia di guidaNicola Winding Refn. Attualmente sta sviluppando un ruolo nel gioco di Hideo Kojima, Death Stranding 2. Fanning sostiene che non aveva bisogno o stressarsi le spalle per entrare in una grande epopea, perché crede che dovrebbe fare le parti che contano per lui. Crede che la sua carriera dovrebbe possedere Il perfetto equilibrio tra il cinema commerciale e il tocco indipendente della produzione Far From Maggiori.

“ Sono stato scaricato perché avevo pochi follower su Instagram

“Non dirò di no a nessuno di questi progetti.Ma so che avrò delle riunioni per parlare davvero di come sarà. Hai bisogno di equilibrio. Se vuoi fare film indipendenti e, soprattutto, farli, lavorare su una grande storia ti aiuta a calmarti”, afferma, spiegando che la tendenza a mostrare un gran numero di follower sui social network ha tanto o più peso di fare un’esperienza cinematografica. Buona interpretazione. Almeno, a Hollywood. Questo, In combinazione con il casting di cui si lamentavano attrici come Chloe Grace Moretz, ha dipinto un quadro desolante in termini di nuovi criteri di casting dei principali studi. diversi anni fa, Sofia Turnerun’attrice Game of ThronesConfesso Il telegrafo Ha ottenuto il ruolo grazie a questo tipo di formazione.

“Ho ottenuto il ruolo di fronte a un’attrice migliore, semplicemente perché avevo più seguaci.”, spiegato ai suoi tempi. Che logica c’è? È semplice. in un saggio pubblicato in Posta di New YorkÈ stato confermato che sono ricercati in grandi studi Riflessione, ricaduta, Monitorare e attirare l’interesse degli spettatori. E attraverso i post e le pratiche di attori e attrici sui social network, è possibile pubblicizzare il film, la serie o la collaborazione del momento, avendo un forte impatto sul pubblico di piattaforme come Instagram. Le audizioni per film e serie vengono fornite con una casella di follow-up da riempire.ha spiegato Amy Neben, attrice Seleziona Gruppo di amministrazione.

“ Hollywood è alla ricerca di un pubblico costruito: i social network sono un altro criterio nella scelta degli studi READ Abraham Mateo presenta in anteprima Clavaíto e Maniac al LOS40 Primavera Pop 2023 | musica

I produttori ci stanno provando Pubblico costruito. È difficile combatterli quando vengono da te con questo Ebbene, questo ragazzo ha cinque milioni di follower, se promuove il suo progetto, almeno 100.000 persone andranno a vederlo.“dice Nepean, che sa che si tratta di una pratica sempre più diffusa e, soprattutto, di successo. In questo modo, insieme a velierisottrarre f il primo spettacoloLe star dei grandi film di Hollywood iniziano a promuovere il loro progetto futuro fin dal primo minuto, davanti a un pubblico fedele e devoto. Questa teoria ha fallito? Sì, non è infallibile o perfetto. Messaggero Corber Fu oggetto di numerosi studi grazie alla sua partecipazione a Rubare soldiSuccesso Netflix. Sebbene ci siano milioni di fan, Snake Eyesil suo primo grande ruolo a Hollywood, è stato A.J fallire Questo ha quasi affondato l’epico GI JOE. Quasi nessuno è mai andato a vederla al cinema.

Ad ogni modo, questa pratica sembra essere di moda nel settore, è un nuovo standard, un’altra variabile che può far pendere la bilancia. Anche attori come Robert Pattinson e Jennifer Lawrence si sono lamentati di questo tipo di elemento, che, oltre alla solita distinzione hollywoodiana, complica ulteriormente l’arrivo di nuovi talenti.