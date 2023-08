Non lo sai ancora, ma vorrai questo bel supporto per laptop di Logitech

Si chiama Casa Pop-Up Desk e sarà senza dubbio il supporto più comodo per lavorare con il proprio laptop da qualsiasi luogo, potendo trasportare i propri accessori riposti al suo interno e ben organizzati.

Questa è l’affascinante Casa Pop-Up Desk, il supporto più comodo per lavorare in mobilità con il proprio laptop.

Esistono già innumerevoli accessori sul mercato per i nostri prodotti Utensili Oltre a dozzine di diversi tipi di supporto per telefoni cellulari, tablet e laptop in molti formati, ma senza dubbio niente di simile Ufficio domestico pop-up Quello Logitech Presentato in mercati selezionati per Creare un bisogno che non avevamo Oppure pensavamo di non averlo.

Questo è, in effetti, questo supporto per i laptop molto probabilmente Il miglior design del settore E per l’intero mercato, non poter far salire di livello il computer mentre si lavora per maggiore comodità, ma anche Diventa una pratica borsa/scatola per trasportare tutti gli accessori Il computer stesso è in buone condizioni.

dentro Prossimo filmato Puoi vedere meglio la Casa Pop-Up Desk di Logitech:

Nuovo supporto Logitech più amichevole per il lavoro mobile Costa un sacco di soldi179,99 sterline nel Regno Unito, che è al tasso di cambio attuale Circa 208 euro più o meno. Il suo rilascio è stato limitato, perché, in effetti Venduto solo nel Regno Unito, Australia e Nuova Zelandasenza notizie al momento di ulteriori sbarchi internazionali che dovranno attendere un po’.

In ogni caso, questo prezzo è giustificato, perché l’attento design della Casa Pop-Up Desk Dovremmo aggiungere l’inclusione nel pacchetto della tastiera wireless Bluetooth e a trackpad Buona vestibilità Si adatta perfettamente alle dimensioni del ripartitore, trasformando il kit in L’accessorio perfetto per il lavoro a distanza.

Ufficio pop-up Kasa, galleria fotografica

Per assicurarti che Sarebbe molto più economico acquistare i tre prodotti separatamentee la tastiera wireless, il trackpad e la sua custodia per il trasporto, ma senza dubbio il fascino di questa custodia/supporto Logitech è Quanto bene tutto si adatta e comfort che ci danno mobilità, Piegato in formato libro Con tutti gli accessori conservati e protetti.

Così, alla fine della giornata lavorativa, sarai in grado di farlo Salva la tastiera e la tastiera “Casa Keys”. sovrapposizione “casa del libro” All’interno della “Casa Pop-Up Desk”, che Inoltre offre un altro piccolo cassetto portaoggetti per fili, interlocutore o adattatori.

E nel caso in cui il suo design ti sembri sciatto, beh, in aggiunta a quello Puoi scegliere tra tre bellissime combinazioni di coloriuno bianco sporco (Calma nordica), e un altro in rosa (Fard bohémien) e un altro in verde/grafite (Classico chic).