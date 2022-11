Non perdere Final Red Bull Battle Uruguay 2022

Il vincitore parteciperà alla finale internazionale che si terrà in Messico.

Battaglia di Red Bull E ilÈ una competizione rap improvvisata che esiste dal 2005. Negli ultimi anni è diventata una piattaforma che promuove la migliore improvvisazione hip-hop di lingua spagnola, e questo è l’evento più importante nel suo genere, che unisce i paesi dell’America Latina e Spagna.

La finale nazionale dell’Uruguay è l’evento finale per concludere la stagione delle competizioni nazionali Red Bull Battaglia 2022. Manca un solo vincitore per vedere l’elenco completo dei concorrenti che improvviseranno per vincere la Finale Internazionale che si terrà il 10 dicembre alle Palazzo dello Sport da Città del Messico.

Battaglia finale della Red Bull Uruguay del 2022 Sabato prossimo, 12 novembre alle 19:00 (16:00 Messico) in teatro estivoMontevideo, i biglietti possono essere acquistati tramite solletico. Per chi è fuori dalla città di Montevideo, questo evento sarà trasmesso in diretta Bullone rossoOltre che sui canali ufficiali di Battaglia di Red Bull in YoutubeE il Facebook S Twitter.

In questa finale, l’attuale campione nazionale, Martellodifenderà il suo titolo, affrontando il podio 2021 composto da Gioco di parole AKA Way2Fresh (secondo classificato) e Jim (terzo posto); Oltre ai tredici finalisti che hanno sostenuto il test tramite l’app ufficiale di Battaglia di Red BullE il tra loro: Naicen, Enty, Crown, Alexunder, Klauw, Emete, Spektro, Sok, Tinten, Zero TJZ, Nahum, Droid MC S zodi.

La giuria sarà composta da sincero (Eroe nazionale Red Bull Battle Uruguay 2019), clan (Campione Nazionale Red Bull Battaglia Argentina 2021) , S il Punitore (Una delle più grandi figure nazionali di freestyle.)