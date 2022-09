Non perdere l’occasione! Il 30 settembre, tutti questi cellulari sono rimasti senza WhatsApp

app di messaggistica istantanea, Il WhatsAppE il Attualmente conta più di 2000 miliardi di utenti in tutto il mondo e non c’è dubbio che continuerà a crescere nei prossimi anni. Parte di questa crescita sono i suoi aggiornamenti per migliorare l’esperienza dell’utente, Tuttavia, ci sono smartphone che presto tarderanno a ricevere questi aggiornamenti. prossimo, Vi diciamo cosa accadrà ad alcuni telefoni cellulari il 30 settembre.

Perché hai lasciato migliaia di cellulari senza WhatsApp il 30 settembre?

Gli aggiornamenti di WhatsApp sono avvenuti più frequentemente rispetto agli anni precedenti E mentre questo elogia l’azienda in termini di interesse degli utenti, ci sono smartphone che sono in ritardo nella ricezione di questi aggiornamenti, Poiché è passato molto tempo da quando questi telefoni cellulari sono stati lanciati sul mercato, Pertanto, non riceveranno i nuovi aggiornamenti e non potranno utilizzare questa app di messaggistica istantanea.

Questo è l’elenco dei cellulari che non potranno utilizzare WhatsApp: Android e iPhone

Per gli utenti iPhone in particolare, iPhone quello Non può più essere aggiornato dopo iOS 11 e 12, non potranno continuare a utilizzare l’app. I dispositivi Android con versione 4.0.1 o precedente, invece, non potranno utilizzare WhatsApp. Vi mostriamo l’elenco dei cellulari che rientrano in questa categoria:

Archos 53 platino

HTC Desire 500

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy S3 mini

Caterpillar B15

Sony Xperia M

Wiko Cinque Cinque

Wiko Notte oscura

Samsung Galaxy Xcover 2

Huawei Ascend G740

ZTE Grand S Flex

Lenovo A820

Huawei Ascend Compagno

ZTE V956 – UMi X2

Huawei Ascend D2

Samsung Galaxy Core

Faia F1

THL W8

ZTE Grand X Quad v987.0

ZTE Gran Memo

Samsung Galaxy Ace 2

LG Lucido 2

LG Optimus F7

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus F5

LG Optimus L5II

LG Optimus L5 II Dual

LG Optimus L3II

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus L7II

LG Optimus F6

LG emana

LG Optimus L4 II Dual

LG Optimus F3

LG Optimus L4II

LG Optimus L2II

LG Optimus F3Q

Come posso controllare la versione del sistema operativo del mio cellulare?

Quindi puoi controllare se il tuo cellulare è nella lista nera, Segui i seguenti passaggi:

Per gli utenti Android:

Accedi all’app Impostazioni

Tocca l’opzione Informazioni sul telefono e lì potrai vedere la versione Android del tuo smartphone

Per gli utenti iOS:

Accedi all’app Impostazioni

Fare clic su Generale

Seleziona Aggiornamento software

Una volta raggiunta questa sezione, puoi verificare che iOS abbia il tuo iPhone

Quali novità sono previste nel prossimo aggiornamento di WhatsApp?

Ecco alcune potenziali nuove funzionalità:

Avatar personalizzati su WhatsApp: Con questa funzione puoi creare un avatar da una foto, che puoi utilizzare sotto forma di adesivi e puoi personalizzarlo in modo che possa essere utilizzato come “filtro” o maschera durante le videochiamate in-app.

Le note vocali di WhatsApp leggono: Con questo nuovo metodo potrai lasciare note vocali per un massimo di 30 secondi da inserire nei tuoi stati WhatsApp.

Opzioni per nascondere “Online”: Con questa opzione, puoi scegliere con quali contatti condividere il tuo stato e da quali contatti nasconderti.

Sondaggi in chat: Questo strumento sarà molto utile per le chat di gruppo, poiché sarai in grado di creare sondaggi rapidi con un massimo di 12 opzioni di risposta per ogni domanda.