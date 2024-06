Non perdere mai un colpo con Lenovo Tab Plus, il tablet dei sogni degli audiofili con otto altoparlanti

Lenovo Tab Plus (foto: Business Wire)

Tablet per l’intrattenimento da 11,5 pollici con otto altoparlanti JBL® che offrono bassi e acuti profondi per un’esperienza di ascolto superiore.

Morrisville, Carolina del Nord, 20 giugno 2024–(Filo d’affari)-Lenovo™ presenta oggi Lenovo Tab Plus, un tablet per l’intrattenimento che offre un’esperienza audio eccezionale con otto altoparlanti array Hi-Fi JBL ottimizzati da Dolby Atmos®. Progettato per gli amanti della musica, il tablet da 11,5 pollici completa il suo audio premium con un display 2K per immagini vivide e un supporto regolabile per un’esperienza perfetta da qualsiasi angolazione.

“I tablet si sono evoluti per soddisfare le esigenze delle persone che si spostano tra lavoro, studio e divertimento, fornendo un mix equilibrato di mobilità e prestazioni”, ha aggiunto. Tony Chen, Vicepresidente Tablet, Gruppo Smart Devices, Lenovo. “Mentre il mercato dei tablet si riprende1I clienti possono aspettarsi una maggiore differenziazione dei prodotti Lenovo con funzionalità che soddisfano i loro requisiti specifici. “Il Lenovo Tab Plus è un ottimo esempio di tablet ben bilanciato che offre un suono eccezionale per un’esperienza di intrattenimento davvero coinvolgente.”

Ispirazione in ogni battito

Un must per gli amanti della musica, Lenovo Tab Plus trasforma quasi ogni spazio in un paradiso di intrattenimento personale con 26 W di audio stereo cristallino. Dotato di otto altoparlanti Hi-Fi JBL, inclusi quattro tweeter array e quattro woofer bilanciati, alloggiati in 4 altoparlanti per un totale di 22 cc, il tablet dà vita a qualsiasi camera da letto o soggiorno con bassi profondi e chiari e alti più chiari. Inoltre, è sintonizzato da Dolby Atmos e supporta audio ad alta risoluzione a 24 bit e 96kHz quando si utilizzano le cuffie.

Per massimizzare la funzionalità del tuo tablet e del tuo sistema audio progettato e prodotto con JBL, Lenovo Tab Plus si converte in un altoparlante Bluetooth® che ti consente di ascoltare un suono ininterrotto ovunque, trasmette in streaming dal tuo dispositivo mobile come uno smartphone e viene fornito con un -supporto integrato che offre flessibilità di visualizzazione fino a 175 gradi. Per la massima personalizzazione dell’audio, è dotato di un proprio controllo del volume che consente di regolare le impostazioni del suono. Con il controllo del volume dell’app, il tablet alza automaticamente il volume quando apri la tua app di musica o podcast preferita, abbassa il volume quando scegli un browser e altro ancora.

Un’esperienza di intrattenimento completa e senza soluzione di continuità

Lenovo Tab Plus offre un’esperienza di intrattenimento completa, abbinata alla sua capacità audio con un display 2K da 11,5 pollici certificato TUV.2 Inoltre, la frequenza di aggiornamento di 90 Hz abbina suoni chiari e bassi vibranti a immagini realistiche e grafica entusiasmante. Il display certificato TUV è sottoposto a test approfonditi per garantire una bassa luce blu e assenza di sfarfallio per un comfort visivo ottimale. Per garantire intrattenimento ininterrotto ovunque, il tablet include una batteria da 8600 mAh in grado di trasmettere in streaming fino a 12 ore3 Dispone di ricarica rapida da 45 W che raggiunge la massima potenza in soli 90 minuti3.

L’ultimo tablet per l’intrattenimento di Lenovo è dotato di un processore MediaTek™ Helio G99 e offre fino a 256 GB di spazio di archiviazione integrato4 Con la possibilità di espansione tramite scheda MicroSD (venduta separatamente) è resistente all’acqua e alla polvere con un grado di protezione IP525. Include una modalità di lettura immersiva che ammorbidisce lo schermo per simulare la matrice cromatica delle pagine di un libro e può essere trasformato in una cornice digitale o in un orologio tramite la modalità standby. La modalità standby viene attivata automaticamente7 Quando il Lenovo Tab Plus non è in uso viene posizionato in modalità orizzontale con il supporto.

Lenovo Tab Plus aggiunge protezione per gli utenti con un pannello privacy che consente al proprietario di gestire le autorizzazioni. Per ora offrirà 2 anni di aggiornamenti, con 4 anni di patch di sicurezza fino a giugno 2028, ed è disponibile con Lenovo Premium Care.6 Per supporto tecnico dedicato e Lenovo Accidental Damage Protection One6 Per la sicurezza contro cadute o versamenti accidentali. Il tablet è compatibile con Lenovo Tab Pen Plus, caricatore da muro USB-C Lenovo 68W, tastiera wireless multi-dispositivo Lenovo e custodia protettiva Dupont™ Tyvek.® Pelle artificiale (PU)6.

Prezzi e disponibilità8

Lenovo è una società tecnologica globale con un fatturato di 57 miliardi di dollari, classificata al 217° posto nella classifica Fortune Global 500, che serve milioni di clienti ogni giorno in 180 mercati. Focalizzata su una visione audace volta a fornire una “tecnologia più intelligente per tutti”, Lenovo ha costruito il proprio successo come azienda di PC più grande al mondo con un portafoglio di dispositivi pocket-to-cloud abilitati all’intelligenza artificiale, predisposti per l’intelligenza artificiale e ottimizzati per l’intelligenza artificiale (PC, workstation, smartphone, tablet), infrastrutture (data center, storage, edge, HPC e infrastrutture software-fined), software, soluzioni e servizi. I continui investimenti di Lenovo nelle innovazioni che cambiano il mondo stanno costruendo un futuro più equo, affidabile e intelligente per tutti, ovunque. Lenovo è quotata alla Borsa di Hong Kong con il nome Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). Per maggiori informazioni visita https://www.lenovo.comE leggi le ultime notizie attraverso il nostro sito web StoryHub.

1 Le vendite di tablet mostrano segnali di ripresa nel primo trimestre del 2024, secondo IDC – https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS52105224

2 Il marchio di certificazione TÜV Rheinland significa che il prodotto è stato controllato rispetto a rigorosi requisiti di sicurezza da un ente terzo approvato ed è supportato da regolari ispezioni di fabbrica.

3 Tutte le specifiche sulla durata della batteria sono approssimative e basate su test interni in condizioni di laboratorio e di rete ideali. Le prestazioni effettive della batteria varieranno e dipenderanno da numerosi fattori, tra cui la configurazione e l’utilizzo del prodotto, il software, le condizioni operative, le funzioni wireless, le impostazioni di gestione dell’alimentazione, la luminosità dello schermo e altri fattori. La capacità massima della batteria diminuisce naturalmente con il tempo e l’uso.

4 La memoria interna effettiva disponibile e la capacità di archiviazione sono inferiori e variano a causa di molti fattori come formato, partizionamento, sistema operativo, ecc. che utilizzano parte di questa capacità. La capacità disponibile può cambiare con gli aggiornamenti del software.

5 Resistente all’acqua per proteggere dall’esposizione moderata all’acqua dolce, come versamenti accidentali, schizzi o pioggia leggera. Non è progettato per essere immerso in acqua o esposto ad acqua pressurizzata o altri liquidi. La resistenza all’acqua può diminuire nel tempo. Non è resistente all’acqua o alla polvere.

6 Ora disponibile per la vendita separatamente in mercati selezionati. Varia a seconda della geografia.

7 Potrebbe essere necessario attivare manualmente la modalità standby per la prima volta tramite Impostazioni o Lenovo Vantage.

8 I prezzi possono essere al netto di tasse, spese di spedizione o spese facoltative e sono soggetti a modifiche senza preavviso; Si applicano termini e condizioni aggiuntivi. Le tariffe del rivenditore possono variare. Le date di vendita e le opzioni di colore possono variare in base alla regione geografica e i prodotti potrebbero essere disponibili solo in alcuni mercati. Tutte le offerte sono soggette a disponibilità. Lenovo si riserva il diritto di modificare le offerte, le caratteristiche e le specifiche dei prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.

Lenovo è un marchio di Lenovo Corporation. Google e Android sono marchi di Google LLC. TÜV è un marchio registrato del gruppo TÜV Rheinland. MediaTek è un marchio di MediaTek Incorporated. JBL è un marchio di Harman International Industries, Inc. DOLBY e DOLBY ATMOS sono marchi registrati di Dolby Licensing Corporation. Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Bluetooth® è un marchio del Bluetooth Special Interest Group (SIG). Wi-Fi è un marchio di Wi-Fi Alliance. USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum. microSD è un marchio di SD-3C, LLC. Il logo High-Resolution Audio è un marchio registrato della Japan Audio Society. Dupont™ e Tyvek® sono marchi di DuPont de Nemours, Inc. Tutti gli altri marchi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari. ©2024, Lenovo Group Limited.

Il testo originale nella lingua di origine di questa dichiarazione è la versione ufficiale autorizzata. Le traduzioni vengono fornite solo come modifica e devono essere confrontate con il testo nella lingua di origine, che è l’unica versione del testo che avrà effetto legale.

Pedro Chen, pchen25@lenovo.com