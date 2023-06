Non perderti il ​​caotico gioco scaricabile gratuitamente dall’Epic Games Store che sarà tuo per sempre

Ci siamo stati per alcune settimane Negozio di giochi epici Riproduce il puzzle relativo al videogioco che ci permette di scaricare gratuitamente ogni giovedì. Quindi, è il momento di chiarire i dubbi quando viene rivelato che il prossimo prescelto per questa promozione settimanale è Caccia ai fantasmi di mezzanotte.

Come al solito, lo avrai sette giorni fa per il tuo accesso Pagina del prodotto Nel negozio digitale per aggiungerlo al tuo account, che ti permetterà di conservarlo per sempre. L’8 giugno sarà un altro gioco che seguirà lo stesso esempio, anche se dirai ai tuoi amici di non perdere lo spettacolo in corso.

Il motivo principale è quello Caccia ai fantasmi di mezzanotte È un titolo che si concentra sul multiplayer online e basta basato sul nascondino. Questo farà assumere ad alcuni il ruolo di cacciatori che si dedicheranno a catturare i fantasmi per bandirli nell’aldilà, mentre altri incarneranno gli spiriti maligni per combattere ferocemente.

I primi saranno armati fino ai denti con una potente tecnologia, anche se i fantasmi hanno la capacità di nascondersi nei mobili o in qualsiasi oggetto sul palco, e anche un semplice orologio può sembrare sospetto. Tutto questo dentro Caotiche battaglie quattro contro quattro in ambientazioni un po’ inquietanti.

