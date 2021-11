Non perderti le ultime 5 foto di Juanpa Zurita pubblicate su Instagram!

Juanba Zurita (juanpazurita) è un successo su Internet per l’ultimo post che ha pubblicato nelle ultime ore. I cinque post di storie e foto, aggiunti in più di 2.641.299 Dalle interazioni tra i suoi fan.

Post più rilevanti:

Torniamo insieme. hai fatto. L’ho fatto. Ce l’abbiamo fatta. Due mesi e mezzo su FaceTime. Forse anche più difficile di quando abbiamo scalato il Pico de Orizaba. Niente sonno, whatsapp, cattiva chiamata, adesivi e foto. Ora non ti lascerò andare. WL.

Quando inizi a vedere Pan de Muerto in Super. Il giorno dei morti sta arrivando 💀 | Tweet incorporato

Chi lo direbbe portandoti ad imparare? Per la prima volta in Valle de Guadalupe 🇲🇽🍷

Felice giorno dei morti Com’è bello avere la tradizione di onorare coloro che ci accompagnano. Hai spazio per ricordare la tua esistenza. Ridi e piangi e riporta alla mente i ricordi. Qualsiasi orgoglio nel vedere quel giorno per giorno sempre più persone nel mondo lo celebrano. Oggi ricordo chi non c’è più. Nonni, nonne, amici e Boca. Oggi sono con me. Mando tanto amore a voi, a coloro che vi accompagnano, come anche a coloro che non vi accompagnano. immagini di esquedachris

Viaggio dal sud del paese al nord della repubblica dopo “RUTA DEL CHILE”. 🔥 Dalla paprika 🫑 (piccante: 0 unità Scoville) all’habanero (piccante: 500.000 unità Scoville) e peperoncino più segreto 🌶… @luisitocomunica e io abbiamo sperimentato le peggiori enchiladas della nostra vita. Mini Docu “Ruta del Chile” sarà disponibile il 9 novembre. Sarebbe molto buono al peperoncino se 🥵

Juan Pablo Martinez Zorita Arellano, meglio conosciuta come Janaba Zurita, è nata il 29 marzo 1996 a Città del Messico. È diventato una celebrità di Internet nel 2013 con i suoi video comici pubblicati sulla piattaforma Vine.. Successivamente, ha diversificato le sue attività pubblicando vlog e video di intrattenimento sulla piattaforma YouTube.

Nel 2015, è stato nominato per la prima volta “Icon of the Year” da MTV Latin America e da allora è diventato una delle icone della serie, presentando premi nel 2017. Nel 2016, Juanba È entrata nel mondo della modellazione e ha lavorato con diverse aziende di moda, come Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, tra l’altro. Nel 2017, Juanpa è entrato nella lista Forbes 30 Under 30, e oggi è noto anche per essere un attore non protagonista in cortometraggi e dal 2018 ha interpretato un ruolo nella serie di Luis Miguel.