Non perderti questi due giochi dell’Epic Games Store che possono essere scaricati gratuitamente e saranno tuoi per sempre

Come ogni giovedì, quel momento tanto atteso è arrivato per tutti gli utenti con un account su Epic Games Store, perché un’altra settimana riporta la sua promozione che consente Scarica gratis due videogiochiche diventerà tuo per sempre una volta aggiunto al tuo account.

Il primo di loro circa Un problema di primo ordinedisponibile a Questa paginamentre il secondo scelto per l’occasione lo è GameDecche troverai in Quest’altro collegamento. Per questo avrai un termine fino al 19 gennaioquindi hai una settimana davanti a te per ottenerli entrambi.

Un problema di primo ordine

in Un problema di primo ordine Più giocatori si incontrano di quanto dovrebbero Cooperare e combattere l’un l’altro. L’obiettivo principale è abbattere un’intelligenza artificiale ospitata in un incrociatore spaziale di lusso, ma tra tutti ci sono alcuni ladri che sono in realtà robot assassini con la missione di impedire ad altri di arrendersi.

Edizione definitiva Gamedec

GameDec Ci presenta Gioco di ruolo isometrico Si svolge in un mondo cyberpunk con protagonista un detective che deve risolvere crimini in mondi virtuali, con un gameplay ispirato ai classici giochi di ruolo da tavolo attraverso la capacità di sviluppare il proprio personaggio e affrontare diverse situazioni da diversi punti di vista.