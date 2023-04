“Non possiamo lasciare che questo fenomeno scappi”.

Quando Pedro Rodriguez (Santa Cruz de Tenerife, 1987) ha chiuso una porta, quella della Roma, nell’estate del 2021, gli si è aperta una finestra, quella della Lazio. Il primo è diventato Barcellona e Chelsea Primo trasferimento tra ‘giallorossi’ e ‘biancocelesti’ in oltre 40 annida Carlo Pironi nel 1981. Solo 10 giocatori nel corso della storia hanno scambiato una sponda del Tevere con un’altra… senza passaggi intermedi.

“È stato molto complicato. Mi hanno lasciato fuori dalla squadra e nessuno degli allenatori mi ha parlato”, ha detto. Non lo sapevo”, ha confermato, riferendosi alla decisione di Mourinho di licenziarlo al suo arrivo.

Maurizio Sarri è stato il suo “più grande sostenitore”: “Il mister mi ha detto che voleva vincere con la Lazio e per questo sono venuto”. Si sono già incontrati al Chelsea. Pedro alla Roma ha avuto un anno strano, ma è un calciatore Non sbaglia mai nelle partite importanti. È tecnico, è veloce… Sento un debole per questo tipo di giocatore. Penso che sia un po’ sottovalutato”.Conosci “Mr.” Da allora il PR7 ha aggiunto 17 gol e 10 assist in 77 partite.

Sul punto di compiere 36 anni – lo farà a luglio -, il nazionale spagnolo Ha appena superato la soglia delle 700 partite da professionista… Ma ha una corda per un po’: “È un onore raggiungere quel numero, comunque Voglio continuare ad aggiungere. Con il tempo ho imparato a dosarmi.

L’ex Barcellona e Chelsea sta vivendo una seconda giovinezza. Il suo gol contro l’AZ Alkmaar (1-2) ce l’ha fatta Il primo giocatore della storia a segnare nelle qualificazioni di Champions League, European League e Conference.

In totale, in questo torneo ha segnato sette gol, quattro in Serie A e cinque assist in 36 partite.

Niente, sì, è così distinto come quello contrassegnato La scorsa stagione nel “derby eterno” (3-2). “Tutti sanno cosa è successo. nessun rancore. La Roma ha preso la sua decisione e sono contento di essere approdato alla Lazio”.Ha ammesso dopo aver mandato Mourinho “ai leoni”. Solo Arne Selmonsson e Aleksandar Kolarov hanno segnato in precedenza per entrambe le squadre.

Il suo sogno adesso è portare la Lazio in Champions League. Camminare su un buon sentiero. Il suo obiettivo è aprire la strada Dalla vittoria sul Monza (0-2) E Águila può difendere una settimana in più, chiudendo al secondo posto.

“È un passo importante. Abbiamo un’opportunità unica che non possiamo perdere.Ma mancano ancora 10 partite e tanti scontri diretti. Sarà una strada lunga e difficile… ma dobbiamo continuare su questa strada.identificare.

Il suo rinnovo potrebbe dipendere proprio dalla qualificazione alla Champions League. Pedro termina il suo contratto a giugno. Potrebbe essere un fattore da tenere in considerazione. Dovremmo parlare con il capo, ma sono felice qui. Ho sempre parlato molto bene della Lazio. Cercheremo di trovare la migliore decisione possibile”.

Il presidente Lotito è chiaro: “Non possiamo lasciare che questo fenomeno scappi”.