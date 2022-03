Non potrai inoltrare messaggi a più di un gruppo

Uno degli ultimi aggiornamenti di Whatsapp includeva un file Limita l’inoltro dei messaggi ai contatti, che attualmente è limitato a cinque alla volta. Tuttavia, l’app di messaggistica lo farà Aggiungi nuove restrizioni.

Con il nuovo aggiornamento attualmente disponibile in versione beta, Quando un messaggio viene contrassegnato come inviato, non può essere inoltrato a più di un gruppo contemporaneamente. per questa ragione utente, per inviare un messaggio (già inoltrato) a più gruppi, Dovrai farlo uno per uno manualmente.

Pagina web della tecnologia, Xatakariassume esattamente come funzioneranno i vincoli futuri d’ora in poi:

messaggi normali : può essere inoltrato a un massimo di cinque conversazioni o gruppi.

: può essere inoltrato a un massimo di cinque conversazioni o gruppi. Messaggi inoltrati : può essere inoltrato a un massimo di cinque conversazioni. Inoltre, Solo uno di loro può essere un gruppo .

: può essere inoltrato a un massimo di cinque conversazioni. Inoltre, . I messaggi sono stati inoltrati più volte: può essere inoltrato a una chat oa un massimo di un gruppo.





Perché è stata introdotta questa nuova limitazione?

Whatsapp non ha ancora giudicato la causa Per introdurre questo nuovo vincolo. Tuttavia, Questa non è la prima volta che un’app di messaggistica istantanea include questo tipo di bordo Nell’inoltro dei messaggi, in modo da farci un’idea del motivo dietro.

“Qualche tempo fa, abbiamo posto delle restrizioni all’inoltro dei messaggi per limitare la diffusione virale. All’epoca, abbiamo notato che i messaggi inoltrati erano in calo del 25% a livello globale”, ha condiviso l’app Il tuo blog nel 2020.





Tieni presente che al momento della pubblicazione di questo post, Il mondo stava affrontando una pandemia globale completamente sconosciuto. In questo modo Whatsapp ha riferito di essersi accorto”Enorme aumento del numero di attaccanti Cosa che, secondo alcuni utenti, può essere schiacciante e contribuire a Esporre la disinformazione“.

Nel suo tentativo di limitare la divulgazione di questo tipo di informazioni, che potrebbe Aiutaci a diffondere “notizie false”Whatsapp ha deciso di agire e limitare gli inoltri. “Lo consideriamo È importante rallentare la diffusione di questi messaggi In modo che WhatsApp continui a essere uno spazio per conversazioni personali”, hanno condiviso sul loro blog.

Ecco perché possiamo intuire che a causa degli eventi che si stanno svolgendo nell’Europa orientale, WhatsApp ha deciso di adottare nuove misure. La guerra in Ucraina è diventata l’argomento più discusso in tutto il mondo E il La disinformazione può essere condivisa rapidamente. WhatsApp può integrare questo nuovo limite Per combattere la disinformazione.

