Non puoi immaginare quante storie di falò Red Dead Redemption II abbia nascosto per anni

Non importa quanti anni siano passati, Red Dead Redemption II rimarrà sempre uno dei più grandi capolavori dell’industria dei videogiochi e uno dei videogiochi più unici della generazione PS4 e Xbox One. giochi rock Tuttavia è stato abbandonato da tempo e ha venduto un totale di 53 milioni di copie in tutto il mondo e solo nel trimestre precedente sono state vendute altre 3 milioni di unità. E ancora senza una versione PS5 e Xbox Series X/S!

Rockstar Games potrebbe essere con GTA VI, ma la comunità occidentale è ancora altrettanto attiva… sta crescendo di minuto in minuto. Al momento della stesura di questo post, lo è 25.154 giocatori attivi e 34.936 nelle ultime 24 ore. Ci sono molti giocatori con cui giocare e molti di loro Continua a rivelare segreti.

e fuorilegge nestan Da YouTube (grazie, tecnologia video) nessuno ha prodotto video Il videogioco più completo e arduo mai realizzato, che rivela una verità che è stata nascosta in bella vista per anni: Red Dead Redemption II nascondere 86 Storia del falòche sono distribuiti tra i personaggi della storia.

Non so se hai idea di quanto Linee di dialogo e tradizione Queste 86 storie di falò sarebbero seguite. Stiamo parlando di un video di 2 ore, 19 minuti e 7 secondi con le storie di Arthur Morgan, Abigail, Bill, Dutch, Micah, Javier, John e il resto del gruppo. Da appassionato di videogiochi, non ho parole per esprimere la mia sorpresa. giochi rock Ha messo molto di più dell’amore in questo gioco.

Se hai un paio d’ore libere e vuoi ascoltare delle belle storie, abbassa la luce, prepara una bevanda calda, sdraiati sulla sedia e vattene. Red Dead Redemption II Ti affascino con le loro storie. I suoni, lo scoppiettio del falò, gli animali in sottofondo… Al diavolo Rockstar Games per non avermi dato una versione next-gen di questo gioco! Il mio regno per giocare di nuovo Red Dead in linea Con animazione dettagliata.

